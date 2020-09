McLaren: Verouderde infrastructuur is onze grootste handicap

McLaren staat momenteel derde in het kampioenschap voor constructeurs, maar Seidl zegt dat Mercedes en Red Bull Racing buiten bereik blijven totdat het team qua faciliteiten gelijkwaardig is. Op dit moment maakt de Britse renstal gebruik van de windtunnel van Toyota in Keulen, maar als onderdeel van de upgrade-strategie legt men nu een eigen windtunnel aan. Het team heeft onder leiding van Seidl en technisch directeur James Key al grote stappen gezet, en wisselt in 2021 naar Mercedes-motoren. “Natuurlijk hebben we een duidelijk plan voor wat we denken dat we in de komende jaren moeten doen binnen het team om weer naar het front te komen in de F1”, zei Seidl.

“Daarbij worden verschillende aspecten wat betreft de organisatie, de mensen en ook de structuur betrokken, maar ik ben blij met de progressie die we al geboekt hebben. En ik ben heel blij en overtuigd dat we alle talent aan boord hebben bij McLaren om dit te laten gebeuren. De grootste achterstand die we op dit moment hebben richting de grotere organisaties als Ferrari, Red Bull, Mercedes en tot op zekere hoogte Renault, is dat we qua infrastructuur achter de feiten aan lopen. En dat is iets waar ik samen met Zak Brown hard mijn best doe om dit voor elkaar te krijgen, want ik denk dat we meer potentie binnen het team hebben dan wat er nu uitkomt, maar er is een limiet. En op een gegeven moment heb je qua infrastructuur hetzelfde gelijke speelveld nodig.”

Volgens Seidl loopt McLaren achter de feiten aan qua windtunnel, simulator, CFD-infrastructuur en de productielijn. “Maar we hebben een helder plan van wat we moeten doen in de komende jaren. Het heeft tijd nodig”, zegt de Duitser. “Daarom moet je realistisch zijn over wat je kan bereiken, maar met dit, samen met de nieuwe reglementen vanaf 2022 aan de technische, sportieve en vooral financiële zijde, ben ik overtuigd dat wij er alles aan gedaan hebben om weer stappen vooruit te zetten. En natuurlijk hebben we ook geweldige coureurs, en die blijven we na volgend jaar ook houden. Dat is natuurlijk ook een belangrijk middel in de strijd met de grote teams.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper