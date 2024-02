Stella: Doorontwikkeling F1-auto wordt dit seizoen moeilijker

Sinds 2022 zijn de grondeffect-regels in de Formule 1 in werking en daarmee gaat deze generatie auto's haar derde jaar in. Voor McLaren waren het wisselvallige jaren, met name afgelopen seizoen kende het een jaar met ups en downs. Waar de renstal aan het begin ergens in de achterhoede rondzwom, klom het na de updates in Silverstone en Oostenrijk enorm naar voren. Er werden zelfs podiumplaatsen gescoord en als kers op de taart won Oscar Piastri de sprintrace in Qatar. Voor komend jaar verwacht McLaren-teambaas Andrea Stella minder spectaculaire stappen. "Dit jaar gaan we denk ik zien dat de rondetijden niet heel veel sneller worden. Dat gaat voor het eerst sinds deze regels zo zijn", aldus de Italiaan.

Volgens Stella moeten de aerodynamica-specialisten hard werken om updates te maken waarmee grote stappen gezet kunnen worden. "De afgelopen jaren zagen we met name op aerodynamisch gebied dat de ontwikkelingscurve vrij steil was. Ik verwacht dat het aan het einde van het seizoen moeilijker wordt voor de aero-afdelingen om dezelfde lijn vast te houden", aldus de McLaren-topman. "Dat is ook waarom ik vertelde dat we de komende twaalf maanden competitief blijven als wij dezelfde ontwikkelingssnelheid behouden."

Zoals gezegd begon McLaren in 2023 dramatisch, maar werd na een sterk eindschot de vierde plek in het constructeurskampioenschap binnengesleept. Een van de grote updates was het overnemen van de ophangingskeuze van de Red Bull RB19, maar ondertussen heeft bijna het hele veld onderdelen van die auto gekopieerd. Stella denkt dan ook dat de gaten komend seizoen nog kleiner worden, want ondanks dat Red Bull 21 van de 22 races won was het onderlinge verschil daarachter enorm klein.

Budgetplafond gaat rol spelen

Toch denkt dat Stella het veld nog dichter bij elkaar kan komen. Het budgetplafond en de naar rato verdeling van de windtunneltijd moeten daar een rol in spelen. "Hopelijk gaan we het effect van het budgetplafond zien. Dat zou goed voor de sport zijn", legt de man uit Umbrië uit. "Ook de beperking van de aerodynamische testen moet daarbij helpen. Hoe hoger je in het kampioenschap eindigt, hoe minder tijd je daarvoor hebt. Hopelijk krijgen we met deze regels een gelijker speelveld en wordt de sport leuker en competitiever."