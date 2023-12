Het eerste Formule 1-seizoen van Andrea Stella als McLaren-teambaas is op zijn minst turbulent te noemen. De Italiaan nam het stokje begin 2023 over van Andreas Seidl - die naar Sauber vertrok - en in eerste instantie vielen de resultaten flink tegen. Achter de schermen gebeurde er echter veel, want bijna de gehele technische staf verdween en werd vervangen door nieuw personeel. Rond de zomerstop betaalde die keuze zich uit, waarna de formatie uit Woking weer mee kon doen voor de prijzen. Uiteindelijk stond het Britse team als vierde in de eindklassering bij constructeurs en pakte het en passant ook met Oscar Piastri een sprintzege mee. Stella legt na een vraag van Motorsport.com uit wat volgens hem de oorzaak van de ommekeer was. "De technische herstructurering maakte dat mogelijk", verklaart de ingenieur.

Aan het begin van het jaar was Stella druk bezig nieuwe poppetjes aan het roer te zetten. De rol van technisch directeur werd onderverdeeld onder drie personen. "Twee van de nieuwe directeuren werkten aan het begin van het seizoen nog niet eens voor ons. Peter Prodromou werkte op de aero, David Sanchez is degene die ging over de concepten en de performance en Rob Marshall was de verantwoordelijke op het gebied van ontwerp en design", noemt de man uit Umbrië. "Deze structuur gaf duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en dat maakte de herstructurering van de aero-afdeling mogelijk - en dat moest ook op korte termijn wel. Peter Prodromou werd de leidinggevende en was een ondersteuner van Giuseppe Pesce. Zij waren essentieel in het vinden van een nieuwe aerodynamische richting voor de auto."

Stella benadrukt ook dat de mensen die al binnenboord waren voordat het seizoen begon een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook wijst de 52-jarige teambaas naar de nieuwe windtunnel, die sinds het einde van de zomer in gebruik is genomen. "Dat maakte het mogelijk dat het talent dat we al bij McLaren hadden, gebruikt kon worden. Dezelfde mensen die de auto ontwierpen zijn er nu nog", legt de teambaas uit. "Maar zij kunnen het talent nu laten zien, want er is een duidelijke richting met duidelijke doelen. We proberen ook dat die bekrachtiging en dat enthousiasme de manier is van hoe we met mensen omgaan. Dat is doorslaggevend geweest en zo willen we het ook in de toekomst laten zijn."