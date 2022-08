Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van België

Winnaars:

Er stond dit weekend geen maat op Max Verstappen. De regerend F1-kampioen is een terugkerende coureur in dit lijstje en stond tot op heden het vaakst aan de kant van de winnaars. In België reed hij naar zijn negende overwinning van het F1-seizoen en zijn derde op rij. Max Verstappen domineerde en vernederde de concurrentie op een baan die ook volgend jaar op de kalender staat. Verstappen kende in België misschien wel zijn zijn beste Grand Prix-weekend tot nu toe. Op zaterdag kreeg Ferrari al een flinke tik nadat de Nederlander pole pakte met zes tienden seconde verschil naar Carlos Sainz op P2. Wat het des te indrukwekkender maakte was het feit dat de Red Bull Racing-coureur daarvoor slechts één run nodig had. Hij is één geworden met de RB18. Een tactische motorwissel wierp hem terug naar de veertiende startplek, maar daar leek hij zich niet al te druk over te maken. De Red Bull-coureur gleed langs alle heisa in de eerste ronde, wierp nog even een tear-off in de remkoeling van zijn grootste concurrent - wat natuurlijk niet bewust was - en zette Sergio Perez voor de zoveelste keer dit jaar op zijn plaats. Na twaalf rondjes ging hij aan de leiding, gaf deze bij de eerste bandenwissels één keer uit handen, pakte P1 terug en verdween aan de horizon. Dit waren Schumacheriaanse praktijken. Dit doen grote coureurs. De kampioenschapsbeker is in België met één hand vastgepakt.

Otmar Szafnauer moet met de nodige zenuwen naar Spa zijn afgereisd. De zomerstop werd bij Alpine allesbehalve vakantie. De Amerikaan verdient een pluim. Heel Alpine verdient een pluim. Op de een of andere manier hebben ze het er daar voor elkaar gekregen om de rust te bewaren. Dat werd beloond. Alonso, misschien wel de beste starter die F1 ooit heeft gezien, stoof weg bij het doven van de rode lichten. Als een raket ging hij op de La Source-hairpin af. Bij het induiken van Les Combes werd hij afgesneden door zijn grootste F1-rivaal Lewis Hamilton. Wonder boven wonder bleef de A522 grotendeels intact. Zijn reactie - die puur uit emotie was - was des Fernando's: "Idioot. Hij weet alleen hoe hij vanaf de eerste plek moet starten en rijden." In de slotfase kwam Charles Leclerc na diens pitstop tot Alonso's grote verrassing achter de Alpine-coureur te rijden. Met een grote glimlach meldde hij na afloop bij Sky Sports: "Ferrari heeft altijd vreemde strategieën." Door een tijdstraf voor de Monegask werd Alonso vijfde. Teamgenoot Esteban Ocon reed ook een snaarstrakke race. De Fransman begon als zestiende en knokte zich naar een zevende plaats. Intussen maakte hij ook nog een fantastische inhaalactie die aan Mika Hakkinen op Spa in 2000 deed denken. Ocon sprak over Alpine's beste weekend van het F1-seizoen en was zeer onder de indruk. Het Franse merk heeft een stevige tik aan McLaren uitgedeeld, waarover later meer.

Het contrast binnen een Formule 1-team kan niet veel groter dan bij Williams. Terwijl Nicholas Latifi voor de zoveelste keer blunderde - de Canadees moet echt uit F1 - schitterende Alexander Albon in België. De Thai werkte een bizar sterke kwalificatie af: hij knokte zich naar Q3, klokte een negende tijd en werd door alle gridstraffen beloond met een zesde startplek. De FW44 lijkt zich uitstekend te vermaken op een baan met hoge snelheid, want tijdens de race hield hij diverse coureurs keurig achter zich. Het was realistisch om niet te verwachten dat hij ook zesde zou finishen, dit vanwege de sterkere auto's achter hem, maar Albon heeft zich uitstekend staande gehouden. Een tiende plek was het eindresultaat. Het team met de rode lantaarn mocht op Spa weer een puntje bijschrijven. Een punt dat meer dan verdiend was voor de mannen uit Grove. Ze zijn voorlopig het traagste team, maar het lijkt er in 2022 wel op dat er een stijgende lijn gevonden is en dat komt met name door Albon.

Verliezers:

De grootste verliezer van het Belgische GP-weekend is wellicht Mercedes, maar omdat George Russell een prima resultaat boekte, is de eerste plek in deze categorie gereserveerd voor zijn teamgenoot: Lewis Hamilton. Om eerlijk te zijn was zijn start niet eens zo slecht. Alonso was iets sneller weg, maar Sergio Perez had hij meteen in de eerste bocht te pakken. Zodoende kwam de Brit als derde uit La Source. Vanaf daar leek het een eitje om Alonso in te halen. Door Eau Rouge, langs Raidillon, tempo opbouwen op Kemmel Straight en op naar Les Combes. Het snelheidsvoordeel met een slipstream is natuurlijk gigantisch, maar niemand begrijpt waarom Hamilton Alonso zo hard afsneed in Les Combes. Het was ook meteen duidelijk dat het de fout van de Mercedes-coureur was en zijn oude ploegmaat geen kant op kon. De W13 vloog door de lucht en raakte zwaar beschadigd. Hamilton reed nog even door, maar kreeg van engineer Bono de opdracht te stoppen. Na driekwart ronde zat zijn race erop. Het was een rookiefout. Hamilton stak wel de hand in eigen boezem en dat siert hem. Het is echter zonde dat Mercedes juist nu een pion miste in de strijd met Ferrari, helemaal omdat dat team het met Leclerc weer liet liggen.

En daarmee komen we automatisch bij de volgende verliezer uit. Het is niet de eerste keer dat Ferrari of Charles Leclerc als verliezer uit de bus komt. In dit geval richten we ons specifiek op de Monegask. Hij is een verliezer omdat hij geteisterd werd door pech en niet eens zozeer eigen fouten maakte. Om eerlijk te zijn reed de Ferrari-coureur twee prima eerste rondjes, totdat de tear-off van Verstappen zijn beginfase verknalde. Een vroege pitstop wierp hem terug naar achteren en dus begon het hele feestje weer opnieuw. Uiteindelijk werd pijnlijk duidelijk dat er gewoon geen snelheid in die F1-75 zat. Vanaf P5, waar Ferrari op mikte, kon hij niets meer doen. Daar dacht Ferrari anders over. Zij wilden dat extra puntje van Verstappen afsnoepen door voor de snelste raceronde te gaan. Maar waarom, Ferrari? Je ziet de marge naar Alonso en je weet hoeveel tijd je kwijt bent aan een normale pitstop. Het kostte de Scuderia uiteindelijk een positie door een tijdstraf van vijf seconden omdat Leclerc te hard door de pitlane reed. Het wordt nu echt tijd dat ze daar iets veranderen. Aan de andere kant: de titel is toch al vergeven, het maakt voor dit jaar ook niets meer uit. Leclerc is in ieder geval de tweede plek in de tussenstand kwijt.

De schrijver van dienst vroeg zich dit weekend af of Oscar Piastri wel naar McLaren moet willen. Want dat team presteerde dit weekend als een natte krant. Door alle gridstraffen begon Daniel Ricciardo als zevende aan de race, terwijl teamgenoot Lando Norris daar tien posities achter stond na een motorwissel. De Australiër deed het lange tijd niet onaardig, totdat hij na zijn stint op de harde band naar mediums wisselden en als vijftiende weer de baan betrad. Vanaf daar kon de man uit Perth niets meer doen. Norris maakte in de race slechts vijf posities goed. Hij zat voornamelijk vast in de trein achter Albon. McLaren heeft dit weekend zijn directe concurrent Alpine met zestien punten zien weglopen in de stand. Een pijnlijke tik voor de heren uit Woking.

