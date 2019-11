Analyse: Is dit waarom de banden van Mercedes langer mee gaan?

Hoe het verschil tussen Ferrari en Mercedes varieert van de kwalificatie naar de race blijft de gemoederen bezig houden. Ferrari heeft op zaterdag vaak een kleine marge door een beter functionerende kwalificatiemodus van de motor. Toch weet Mercedes dat in de races meestal recht te zetten door beter met de banden om te gaan. Ook Ferrari is zich daarvan bewust en kijkt voor 2020 naar hoe het beter kan presteren op dit vlak.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is uiteraard tevreden met de vorm van het team tijdens de kwalificaties na de zomerstop. “Zes poles is geweldig. Het betekent dat we snel genoeg zijn in de kwalificatie, maar we komen echt nog iets te kort in de race”, weet de Italiaan. “Het is heel weinig als je het vergelijkt met het begin van het seizoen, dus we zijn wel dichterbij gekomen. Het zal echter nog beter moeten. Hoe we dat moeten doen? We weten wat onze zwakte is en door de stappen die we nu nemen, weet ik vrij zeker dat we het verschil recht gaan zetten.”

Luchtkoeling

Een van de grote voordelen van de Mercedes dit seizoen is het omgaan met de banden. In Austin lijkt het erop dat enkele teams proberen om de handelswijze van Mercedes te imiteren. Zoals de afbeeldingen van Giorgio Piola aantonen, heeft Mercedes een kanaal in de achterwielophanging gecreëerd dat koele lucht lijkt te voeden aan de ruimte tussen de rem en de velg om de temperatuur van de banden lager te houden.

Dat is ook waarom de remtrommel zelf compleet is afgesloten. Hierdoor wordt voorkomen dat er warme lucht van de remmen vrijkomt in deze ruimte. Waar luchtopeningen rondom het wiel normaal niet zijn toegestaan door de brake duct-reglementen, opereert Mercedes ogenschijnlijk buiten deze gebieden om. De regels zijn namelijk duidelijk over waar zulke gaten mogen worden aangebracht.

Artikel 11.5 van de technische reglementen van de Formule 1 benadrukt dat deze gaten niet binnen een ruimte van 160 millimeter boven of onder de hartlijn van het wiel mogen worden geplaatst. Daarbij mogen de gaten ook niet binnen 120 millimeter van de binnenkant van het wiel worden aangebracht. De locatie van de gaten in de ophanging van Mercedes valt daar dus buiten.

Het idee van Mercedes wekt gefronste wenkbrauwen op bij de concurrentie. Volgens de regels is het namelijk ook nog eens zo dat de ophanging geen aerodynamisch voordeel mag opleveren. De oplossing van Mercedes zou wel als zodanig kunnen worden ingeschat. Artikel 3.8 stelt dat alle onderdelen die invloed hebben op de aerodynamische prestaties ‘stevig moet zijn aangebracht aan een geveerd deel van de auto (stevig geeft aan dat er geen bewegingsvrijheid mag bestaan).’

Geheimzinnige bandenwarmers

Aan de andere kant zou Mercedes ook kunnen beargumenteren dat het aerodynamische voordeel een onbedoeld bijproduct is van de manier waarop het team de ophanging heeft ingericht. Eerder dit seizoen vroeg één van de teams de FIA om duidelijkheid rondom de legaliteit van de ophanging. Volgens de FIA was alles binnen de richtlijnen, waarmee we deze oplossing in 2020 waarschijnlijk bij meer teams kunnen terugvinden, hoewel Mercedes daar niet op zit te wachten.

Dat blijkt ook uit het feit dat de Duitse formatie voor de recente GP’s haar wagens met bandenwarmers naar scrutineering bracht. Scrutineering is vaak het moment voor andere teams of even vlug een blik te werpen op de concurrentie. Het lijkt er dus op dat Mercedes pottenkijkers voor wil zijn.