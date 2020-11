Analyse: Verdient Gasly meer krediet binnen Red Bull na topjaar?

Wat er in het restant van 2020 ook nog gebeurt, de wederopstanding van Gasly en vooral zijn onverwachte zege in Italië blijven onherroepelijk twee van de meest bijzondere verhaallijnen. En wat er in het restant van 2020 ook nog gebeurt, die foto van Gasly alleen en vol ongeloof op het mooiste podium ter wereld blijft ook één van dé beelden van dit Formule 1-seizoen.

Laatstgenoemde opsteker kwam voor een ieder onverwacht, maar paste wel perfect in het verhaal van Gasly. Na zijn degradatie in de zomer van 2019 is hij namelijk allerminst bij de pakken neer gaan zitten. Zo wist Gasly sinds zijn degradatie maar liefst dertien keer naar de punten te rijden, op zichzelf al een lovenswaardige prestatie voor een AlphaTauri-coureur, en heeft hij tweemaal de gang naar het podium mogen maken. In het kwalificatieduel met teamgenoot Daniil Kvyat staat de teller dit jaar ook op 11-2, overduidelijk. Gasly heeft al met al een ijzersterk kalenderjaar achter de rug en eigenlijk nog meer dan dat.

Horner verkoopt het mooi, maar de realiteit is anders

Tel daarbij op dat Alexander Albon ploetert bij het vlaggenschip en dat Red Bull erom bekend staat vooral eigen coureurs te naar voren schuiven. Gasly lijkt zodoende een gegadigde om nogmaals te promoveren. Aan de recente prestaties kan het immers niet liggen. Of zoals Gasly het zelf even vriendelijk samenvat: "Anderen promoveerden met mindere resultaten naar Red Bull Racing." Toch is de Fransman geen moment serieus in beeld geweest om in te stappen als teamgenoot van Max Verstappen. Dat de coureur uit Rouen het uiteindelijk niet is geworden is natuurlijk één ding, maar waarom is hij überhaupt niet overwogen voor 2021? En is dat terecht?

Laten we maar eens beginnen met het beantwoorden van die eerste vraag. De politiek correcte reactie wordt gemakshalve gegeven door Christian Horner: "De ambities van AlphaTauri zijn heel anders dan toen het team nog Toro Rosso heette. Destijds ging het om een opleidingsteam, maar AlphaTauri is nu een zusterteam met hogere doelen", zo legt de Brit aan Motorsport.com uit. Om daarna tot zijn punt te komen. "AlphaTauri heeft daarvoor een goede en ook ervaren coureur nodig. Zij kunnen Pierre momenteel beter gebruiken dan wij."

Klinkt allemaal leuk en aardig. Het is ook geen wereldvreemde manier om het slechte nieuws te verpakken, maar feit blijft dat Red Bull Racing het A-team is. Als er een buitengewoon talent rondrijdt in de formatie van Franz Tost, dan gaat die dus linea recta naar Red Bull Racing, hoe jammer Tost en consorten dat ook mogen vinden. Dat is al gebeurd met onder meer Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en ook met ene Max Verstappen. Een andere kleurstelling of zelfs nieuwe naam verandert daar helemaal niets aan: men vindt Gasly (nog) niet goed genoeg.

Wispelturige auto en meer druk: Red Bull gelooft niet in promotie

Het echte verhaal is dat men binnen Red Bull betwijfelt of Gasly hetzelfde kan presteren bij de grote broer en vooral aan de zijde van Verstappen. Die twijfel bestaat concreet uit twee aspecten. Allereerst het verschil tussen de RB16 en de AT01, de huidige auto's van Red Bull Racing en AlphaTauri. "Onze auto is veel moeilijker te hanteren dan die van AlphaTauri", zegt Horner ronduit. "Dat kunnen we ook duidelijk zien. De achterkant is veel gevoeliger en dat kan zenuwslopend zijn voor coureurs. Max gaat daar geweldig mee om, maar de anderen worstelen ermee. Dat is een feit." De prestaties van Gasly bagatelliseert hij zelfs een beetje: "Ik denk dat Alex in een AlphaTauri ongeveer hetzelfde zou presteren als Pierre, daar twijfel ik niet aan.”

Dat beide heren het niet waarmaken bij Red Bull heeft alles met een tweede aspect te maken: druk. Bij een topteam komt automatisch veel meer druk kijken. Van fans, maar ook van media. Zo kon het pre-corona nog best voorkomen dat er anderhalve paardenkop op een mediasessie van Toro Rosso afkwam, terwijl het in het Holzhaus van Red Bull dringen bleek om überhaupt iets van de Engelstalige sessie mee te krijgen. Een wereld van verschil dus. Op de baan geldt exact hetzelfde, de druk staat in grotere mate op de ketel. Ook al omdat je het binnenskamers moet opnemen tegen Verstappen, samen met Hamilton de meest gevreesde teamgenoot in F1. Het constant achter de feiten aanhobbelen vormt een extra vorm van druk en dat vertaalt zich weer in toenemende druk van buitenaf. Het gevaar van een vicieuze cirkel dreigt en dat is precies waar beide mannen aan ten prooi zijn gevallen.

Door deze combinatie luidt devies naar de buitenwereld nu: 'never change a winning team'. Of om Horner nog maar eens aan te halen: "Pierre gedijt erg goed bij AlphaTauri. Hij voelt zich goed in die auto en heeft door z’n omgeving wat minder last van druk en hoge verwachtingen. Waarom zouden we dat veranderen?” Daar komt bij dat Horner en co niet denken dat Gasly in het afgelopen jaar genoeg gegroeid is om de uitdaging van een topteam nu wel aan te kunnen. "Wij hebben alle informatie over Pierre in huis die we nodig hebben", klinkt het koeltjes. Gewogen en te licht bevonden dus. En ook te weinig vertrouwen voor een snelle tweede kans.

Gasly 'verbaasd' over uitblijven promotie, is er een gulden middenweg?

Door deze argumentatie is Gasly al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt dat zijn toekomst bij AlphaTauri zou liggen. Maar als Motorsport.com Nederland hem vraagt naar de uitleg die hij daarvoor heeft gekregen, blijft het angstvallig stil. "Die heb ik niet echt gehad. Als je een beter antwoord wilt, dan moet je het maar aan Dr. Marko vragen." Dit toont het onbegrip of zelfs de ontevredenheid van Gasly al een beetje. "Ik ben niet zozeer teleurgesteld over dat besluit, maar vooral verrast. Seb [Vettel] is de enige andere coureur die een race heeft gewonnen met Toro Rosso. Hij werd daarna wel gepromoveerd naar Red Bull Racing en wist vier wereldtitels te pakken. Ik ben vooral verbaasd dat ze mij niet eens hebben overwogen." Ai.

Gasly wil dus hogerop, maar Red Bull gelooft nu niet in zo'n tweede kans. Daar komt bij dat Verstappen achter de schermen een stem heeft in de rijderskeuze en liever Nico Hülkenberg ziet komen. Dit verschil tussen de ambitie van Gasly en het geloof bij Red Bull kan ook meteen de recente geruchten over Renault verklaren. Zo zou Gasly gesprekken voeren met het Franse merk over een transfer. Niet voor 2021, maar wellicht wel voor 2022. Wereldvreemd is die gedachte niet. Esteban Ocon spartelt na zijn F1-rentree en Gasly is na zijn zege op Monza de nieuwe F1-held van Frankrijk. Dat is vanuit het oogpunt van Renault zeer aantrekkelijk. Voor Gasly kan het rijden voor een fabrieksteam ook aantrekkelijk zijn, zeker als hij het gevoel krijgt bij Red Bull geen eerlijke kans op promotie te maken.

Is er dan nog een gulden middenweg, een manier om zowel Red Bull als Gasly tevreden te stellen en laatstgenoemde binnenboord te houden? Misschien wel. De oplossing schuilt juist in een politiek correct antwoord dat Horner eerder afgaf: "AlphaTauri is geen opleidingsteam meer, maar een zusterteam." Als Red Bull er echt zo over denkt, dan moet men met het nieuwe budgetplafond boter bij de vis doen. Aangezien Red Bull Racing nu ver boven dat budgetplafond functioneert, kan Dieter Mateschitz de huidige middelen gewoon anders verdelen om met beide teams op de limiet van het budgetplafond te werken. In dat geval valt het voornaamste verschil tussen Red Bull Racing en AlphaTauri weg en kan Gasly in zijn vertrouwde omgeving toch met (iets meer) gelijke wapens vechten. Als Red Bull verstandig is, dan doen ze dit ook en geven ze de Fransman zo wat hij verdient. Gasly heeft namelijk wel degelijk recht van spreken, misschien nog wel meer dan dat Red Bull ons doet vermoeden.

