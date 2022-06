Kort na afloop van de race in Monaco zat Red Bull-teambaas Christian Horner in een briefing met de media toen hij een telefoontje kreeg van sportief directeur Jonathan Wheatley. Hij informeerde de teambaas dat Ferrari een formele klacht had ingediend. De Italianen vonden dat de Red Bull-coureurs de regels overtreden hadden omdat ze over de gele lijn bij het uitkomen van de pitstraat gereden waren toen ze in de 22ste ronde overstapten naar slicks. Tijdens de race werd het incident van Perez opgemerkt door de stewards, verdere communicatie bleef echter uit. Later werd uit de onboardbeelden van Max Verstappen duidelijk dat hij nog veel verder over de gele lijn kwam. Hij riskeerde daarmee een tijdstraf te krijgen.

Ferrari vroeg om opheldering omdat het dacht dat de FIA het zou interpreteren als een overtreding. Nog voordat er een beslissing kwam, zei Mattia Binotto: “De intentie van ons protest was niet zozeer tegen Red Bull gericht, maar we wilden duidelijkheid omdat het niet helder is wat nu eigenlijk mag en niet. Ik denk dat de beide Red Bulls op de gele lijn zaten bij het uitkomen van de pits, volgens mij heeft dat in het verleden altijd geresulteerd in een tijdstraf van vijf seconden. Daarnaast staat het duidelijk geschreven in de notities van de wedstrijdleider. Het is sinds Turkije 2020 duidelijk omschreven om discussie te voorkomen, je moet aan de rechterkant van de gele lijn bleven. Het woord ‘overschrijden’ is iets waar we duidelijkheid over willen, dan moet je er namelijk rechts van blijven. Voor ons is dat niet helemaal duidelijk.”

"We hebben geen protest tegen Red Bull ingediend, we wilden simpelweg opheldering over het reglement", zegt Mattia Binotto. Foto: Ferrari

In de notities die voor de Monaco Grand Prix verstuurd werden naar de deelnemers, stond inderdaad dat coureurs aan de rechterkant van de lijn moesten blijven: “In navolging van hoofdstuk 4 (sectie 5) van bijlage L of het ISC moeten coureurs aan de rechterkant van de gele lijn blijven bij het verlaten van pits en moeten aan de rechterkant van die lijn blijven tot na het uitkomen van bocht 1.”

Dit wordt al een tijdje zo aangehouden en het is veranderd na de Grand Prix van Turkije in 2020 waar Verstappen toevallig zelf onder de loep lag omdat hij de lijn naar verluidt overschreden zou hebben. Verstappen ontkwam toen aan een straf omdat er geen doorslaggevend bewijs te vinden was dat de Nederlander daadwerkelijk over de lijn gekomen was bij het verlaten van de pits. Daardoor ontstond een debat over wat het ‘overschrijden’ van de lijn eigenlijk betekende. Moest de wagen er volledig overheen om te kunnen spreken van overschrijding of was het raken van de lijn genoeg? Na een discussie werd een kleine verandering in de gebruikelijke briefing van de wedstrijdleider opgenomen voor de volgende race.

In Turkije schreef toenmalig wedstrijdleider Michael Masi met betrekking tot de lijn: “In navolging van hoofdstuk 4 (sectie 5) van bijlage L of het ISC moeten coureurs aan de rechterkant van de witte lijn blijven bij het verlaten van pits. Geen enkel deel van de wagen mag deze witte lijn overschrijden.” Voor de volgende race werd de tweede zin eruit gehaald. In feite betekende dat dat geen enkel deel van de wagen, of beter gezegd de band over de binnenkant van de lijn mag. Zou dat wel gebeuren, werd het gezien als een overtreding.

Dat werd de nieuwe standaard en gebaseerd op de notities van Eduardo Freitas was er voor de Grand Prix van Monaco van dit jaar niets veranderd. Het is logisch dat Ferrari beet dacht te hebben toen duidelijk was dat Perez en Verstappen over de gele lijn kwamen. In de tussentijd waren er zaken veranderd bij de FIA en de bewuste passage werd voor 2022 op een andere manier opgenomen in het sportieve reglement. In 2020 schreef het reglement nog voor: “Met uitzondering van overmacht (dat als zodanig erkent moet worden door de Stewards), mag elke lijn die op de baan geschilderd is ten teken van de uitgang van de pits niet overschreden worden door welk onderdeel dan ook van de wagen die uit de pits vertrekt.”

Dit werd eind vorig jaar aangepast naar: “Met uitzondering van overmacht (dat als zodanig erkent moet worden door de Stewards), mag geen enkele band van een wagen die uit de pitstraat vertrekt de lijn overschrijden die de uitgang van de pitstraat aangeeft en bedoeld is om wagens te scheiden die op de baan rijden en die uit de pits komen.” Hierdoor ligt de nadruk weer op het overschrijden van de lijn in plaats van het raken van de lijn, bovendien wordt nu weer gekeken naar de band in plaats van elk onderdeel van de wagen.

In de beslissing van de FIA om het protest af te wijzen, schrijft men dat het sportieve reglement op ieder moment voorrang heeft in een dergelijke situatie. De instructies van wedstrijdleider Eduardo Freitas, verstuurd voor het weekend en die ‘geknipt en geplakt’ was van de notities die vorig jaar gebruikt worden, waren als zodanig niet geldig. Zelfs al kwam Verstappen met een deel van zijn band op de gele lijn, dan was de volledige band er nog niet over en overtrad de Limburger de regels niet. De stewards verklaarden de beslissing om de Red Bull-coureurs geen straf te geven als volgt: “De wagen ging niet over de lijn, dat was alleen gebeurd als er een volledig wiel aan de linkerkant van de gele lijn zichtbaar was geweest. De coureur heeft de relevante sectie van het reglement niet overtreden en dat staat altijd boven de notities van de wedstrijdleider.”

Aan deze uitspraak kunnen twee interessante consequenties verbonden worden. De eerste is dat coureurs nu veel meer risico kunnen nemen bij het uitkomen van de pits. Voorheen werd de lijn gezien als een ‘no go’, maar nu mogen coureurs verder gaan. Het kan daarbij dus ook gebruikt worden om een positie te verdedigen, mocht het zover komen. Daarnaast heeft de beslissing van Monaco er ook voor gezorgd dat de notities van de wedstrijdleider vaker in twijfel getrokken kunnen worden omdat nu duidelijk is geworden dat er meer waarde gehecht wordt aan het sportieve reglement van de FIA.

In een sport waar de teams continu de grenzen van het toelaatbare opzoeken, betekent het dat de stewards mogelijk een stukje flexibiliteit kwijtraken in de interpretatie van de regels die soms nodig is om de mazen in de wet, waar teams door willen glippen, af te sluiten.