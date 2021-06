F1-team Alpine zoekt naar antwoorden over gebrek aan race pace

Het team van Alpine heeft met name dankzij Esteban Ocon al een paar sterke kwalificatieresultaten geboekt dit seizoen, maar op zondag zakken de blauwe bolides in de race steevast terug in de rangorde. Na een paar goede weekenden voor concurrenten Aston Martin en AlphaTauri is Alpine in de strijd om het constructeurskampioenschap dan ook teruggevallen naar de staart van de middenmoot en heeft het op een zevende plek alleen nog de teams van Alfa Romeo, Haas en Williams achter zich staan. Na een paar frustrerende races focust Alpine zich momenteel dan ook vooral op het verbeteren van het racetempo op zondag.

“We hebben het nodige werk te verzetten om het gebrek aan race pace te begrijpen. Het is iets wat we momenteel actief aan het onderzoeken zijn”, vertelt teambaas Marcin Budkowski, voorafgaand aan de thuisrace van de Franse renstal op Paul Ricard. “Het is duidelijk dat de auto in staat is om in de kwalificatie goed te presteren, maar op sommige circuits lijken we dat resultaat niet te kunnen herhalen in race-omstandigheden. Dat is iets dat we op moeten lossen om meer punten te kunnen scoren voor het kampioenschap.”

“We hopen dat de antwoorden die we tot dusver al hebben gevonden ons aan een goed resultaat kunnen helpen in Frankrijk, op een permanent circuit dat iets typischer is wat betreft de circuits die we normaal zien in de Formule 1”, vervolgt Budkowski, die daarmee aangeeft dat de resultaten in de afgelopen twee races in Monaco en Baku niet bepaald heel representatief hoeven te zijn voor de huidige rangorde.

Zesde plek in Baku vooral te danken aan goede herstart

Alpine-coureur Fernando Alonso scoorde in Azerbeidzjan met een zesde plek zijn beste resultaat sinds zijn F1-rentree, maar dat had de Spanjaard vooral te danken aan een sterke herstart. “Het was al met al best een bemoedigend weekend, tot de zondag. Op vrijdag was onze snelheid best competitief tot en met zaterdag, waar we met één auto Q3 wisten te bereiken na een lastige sessie met meerdere gele en rode vlaggen. Het was heel teleurstellend voor Esteban dat hij al vroeg met betrouwbaarheidsproblemen moest opgeven. Helaas was onze race pace ook niet goed genoeg om Alonso voor goede plekken te kunnen laten vechten in de race. Het vergde een fantastische inspanning van hem om in die laatste twee ronden toch nog een zesde plek veilig te stellen.”

Dit weekend neemt Alpine een paar kleine verbeteringen voor de auto mee naar Paul Ricard. Ook zal het team een andere achtervleugel bij zich hebben vanwege de aangescherpte tests van de FIA. In combinatie met de zoektocht naar een beter resultaat op zondag en het feit dat de Franse GP een thuisrace is voor Alpine en Ocon, staat er flink wat druk op de ketel dit weekend: “Ik denk dat iedereen in het team wanhopig is om op eigen bodem een goed resultaat te scoren. We werken er hard aan om dat ook te bewerkstelligen.”