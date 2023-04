Alpine vindt finishregels prima ondanks debacle Melbourne

De Grand Prix in Melbourne werd in de 57e van 58 ronden voor de derde en laatste keer stilgelegd na een chaotische herstart. Er ontstond vervolgens een vertraging van een half uur om uit te zoeken hoe de race moest gaan eindigen. Met nog één ronde te gaan, leidde de safety car de overgebleven auto's over de lijn in volgorde van de vorige herstart, waardoor het einde van de wedstrijd een anticlimax werd en een klap was voor de coureurs die waren uitgeschakeld.

Pierre Gasly van Alpine, een van de piloten die bij de laatste herstart was uitgevallen, stormde uit het mediavak nadat hij had gezien dat zijn concurrenten de safety car volgden voor de laatste ronde. De Fransman kon geen punten scoren door de beslissing om de laatste ronde op die manier te voltooien. Het bleek dat de wedstrijdleiding zich aan het reglement had gehouden met deze afloop. Wel werd de vraag gesteld of de regels moeten worden herzien om een herhaling van de chaos op Albert Park te voorkomen.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer, die ook zijn andere coureur Esteban Ocon zonder punten zag eindigen na een botsing met Gasly, vond de regels prima omdat het volgens hem onmogelijk is om met elk scenario rekening te houden. "Als je in deze situatie zegt: oké goed, laten we de regels veranderen want het zou geholpen hebben, dan zullen er weer andere situaties zijn waarin het tegenovergestelde gebeurt", aldus Szafnauer. "De regels zijn wat ze zijn. En wat ze ook zijn, je kunt ze tijdens de race niet veranderen. Na het seizoen, als je terugkijkt, zal het 50-50 zijn of dat goed of slecht is, omdat we zoveel verschillende scenario's zullen hebben waarbij het de ene keer wel en de andere keer niet helpt."

"Mijn overtuiging is dat deze scenario's zich voor kunnen doen. Je moet de regels aan het begin vaststellen en je eraan houden. Als we ze achteraf willen bekijken, is dat ook prima, laat de sportdirectie dat dan maar doen." Hij grapte vervolgens: "Als we de regels gaan veranderen zou ik er een race van 55 ronden van maken", verwijzend naar het punt in de Grand Prix van Australië waarop de beide Alpines nog in de punten reden. Op de vraag of Alpine heeft aangedrongen op een einde van de race voor het voltooien van de laatste ronde, zei Szafnauer: "We hebben er zeker op aangedrongen omdat we dan een goede uitslag hadden gehad. Safety car-lijn 2 was voor Bocht 1, dus Pierre zou waarschijnlijk vierde of zoiets hebben gelegen. We waren op dat moment onzeker over wat er zou gaan gebeuren, maar ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen. Dat zijn de regels en die moet je volgen."

Video: Gasly drukt Ocon in de muur in Australië