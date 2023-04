Alpine-teambaas niet bang voor race schorsing Pierre Gasly

De Grand Prix van Australië leek de goede kant op te gaan voor Alpine, maar eindigde in een drama. Pierre Gasly schoot na de tweede staande herstart in het gras en kon vervolgens ploegmaat Esteban Ocon niet meer ontwijken. De Fransman botste tegen zijn landgenoot aan, waarna beide heren in de muur vlogen en moesten uitstappen. Teambaas Otmar Szafnauer is mild voor Gasly.

"Het is jammer dat ze elkaar raakten", zegt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik vind het alleen niet juist om iemand de schuld te geven. We moeten ervan leren. Er is zoveel chaos. Je moet snel beslissen. Aan boord van de auto zie je in de herhaling dat Tsunoda Esteban voorbij gaat en Esteban hem wil volgen. Je hebt geen idee wat Pierre gaat doen en Pierre weet niet wie waar zit. Hij wil gewoon terug naar de racelijn. Het is niet zo dat hij in de spiegel kijkt en denkt: 'Oh, ik ga hem blokken.' Hij kijkt de andere kant op, gaat terug naar de ideale lijn en denkt dat er niemand is."

Gasly heeft op dit moment tien strafpunten. Mocht de Fransman naar aanleiding van dit incident met nog eens twee bestraft worden, dan komt hij op totaal twaalf stuks en volgt er een race schorsing. De 27-jarige coureur moest zich na de race melden bij de stewards. Carlos Sainz, die Fernando Alonso in de rondte tikte, werd bestraft met twee strafpunten. Uiteindelijk oordeelden de stewards vijf uur na afloop van de wedstrijd dat er sprake was van een race-incident, waardoor geen van de Alpine-coureurs een straf heeft opgelopen. Voordat dat bekend werd, gaf Szafnauer al aan dat hij zich geen zorgen maakte om extra strafpunten voor Gasly. "Nee, daar ben ik niet bang voor. Het was een race-incident. Zoals ik al zei: wie geef je de schuld? Achteraf kun je zeggen: 'Ja, hij had niet moeten crashen.' Er zijn alleen momenten dat je zoiets niet kan vermijden. Deze zaken gebeuren vlak voor je neus. Je komt van alles tegen en moet snel beslissen."

Werd de situatie gecreëerd door Gasly zelf? "Pierre komt opnieuw op de baan, maar kan niet op het gas omdat hij nog met zijn achterbanden op het gras zit. De acceleratie is dus minder dan voor de mensen achter hem. Aan beide kanten zitten mensen. Wat je ook doet, je gaat iemand raken zodra ze jou willen inhalen. Als de gasten erachter liften en jou laten accelereren, dan is er geen probleem. Maar dat doen ze helaas niet", gaat Szafnauer verder, wanneer hem gezegd wordt dat Ocon ook het gas had kunnen loslaten. "Je zou ook kunnen zeggen dat Tsunoda had moeten liften, maar het zijn en blijven coureurs."

Video: Gasly drukt Ocon in de muur in Australië