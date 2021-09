Alpine: We gaan terugslaan in Rusland na moeizaam weekend Monza

Fernando Alonso en Esteban Ocon eindigden tijdens de Italiaanse Grand Prix op respectievelijk de achtste en tiende positie. Daarmee boekten beide rijders - mede geholpen door uitvalbeurten voor hen - forse progressie ten opzichte van de dertiende en veertiende posities op de startgrid. Voorafgaand aan het raceweekend wist Alpine al dat de A521 niet perfect past bij het karakter van Monza en dus verwacht non executive director Marcin Budkowski dat er komend weekend beter gepresteerd kan worden in Rusland. “Sochi gaat beter voor ons zijn. Nog steeds niet perfect, maar wel beter. Ik denk dat we weer net zo competitief kunnen zijn als eerder. Dat betekent dat we ons in de top-tien kwalificeren en in de race voor meer punten kunnen strijden”, zei hij tegen Motorsport.com.

“Gezien onze startposities was het een prima resultaat om met beide auto’s in de punten te eindigen. Monza is een circuit waarvan we wisten dat het voor ons lastiger zou zijn, want ons pakket is niet optimaal aangepast aan dit soort circuits”, vervolgt Budkowski. Desondanks houdt men een behoorlijk gevoel over aan de GP van Italië, ook omdat Alpine het gat met concurrent AlphaTauri wist te vergroten. “Doordat we er met vijf punten vertrokken zonder dat AlphaTauri gescoord heeft, is het eigenlijk een heel behoorlijk weekend geweest. Het was voor ons een bewogen weekend. Dat ze allebei de finish hebben gehaald, is dan ook echt bevredigend. Fernando had een goede start en eerste ronde, maar daarna waren de raceposities vrij stabiel.”

Renault heeft in het hybride V6-tijdperk nooit de sterkste motor van het veld gehad. Op een circuit als Monza, waar topsnelheid van doorslaggevend belang is, zou dat dus een nadeel kunnen zijn. Toch weigert Budkowski om naar een bepaald onderdeel van de auto te wijzen als reden waarom de prestaties van Alpine in Italië minder waren. “Daar ga ik me niet in mengen, want dat is in mijn ogen niet juist. We hebben een pakket. We weten wat onze sterke en zwakke punten zijn en we wisten dat dit een circuit was dat niet goed paste bij onze krachten en zwaktes.”