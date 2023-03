Alpine oogt sterk in Jeddah: "Kunnen nog meer uit de auto halen"

Tijdens de wintertest in Bahrein liet Alpine nog niet het achterste van de tong zien in de hoop voor een verrassing te kunnen zorgen bij de openingsrace. Dat lukte niet: Esteban Ocon haalde Q3 maar kende daarna een rampzalige race met drie tijdstraffen, terwijl Pierre Gasly juist een dramatische kwalificatie had, maar zich in de race nog naar twee punten knokte. Zodoende werd nog niet het volledige potentieel van de A523 benut en de vrijdagse actie in Saudi-Arabië lijkt dat te bevestigen. Ocon sloot de dag af op de vierde positie, teamgenoot Gasly vond zijn naam terug op de zesde plek.

"Onze vrijdag was productief en we hebben verschillende dingen geprobeerd, wat ons gaat helpen in de kwalificatie en de race", blikt Ocon terug op de vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit. De Fransman klokte 1.30.039 als snelste tijd en gaf vier tienden van een seconde toe op snelste man Max Verstappen. Dat geeft de burger moet, al denkt Ocon dat dit nog niet het maximale is. "De auto voelt sterk en ik denk dat we er voor de start van de kwalificatie nog meer uit kunnen halen. Het team heeft geweldig werk geleverd door het hele programma te doorlopen en we gaan hard aan de slag om er zaterdag goed voor te staan. Al met al was het een goede dag."

Gasly sluit zich aan bij zijn team- en landgenoot door te concluderen dat hij tevreden is met het werk dat hij en Alpine hebben verricht op de vrijdag. "Het was een drukke dag voor ons. We blijven leren over ons pakket voor 2023 en ik moet zeggen dat ik tevreden ben met het werk van vandaag", laat de coureur uit Rouen optekenen, nadat hij met 1.30.100 als zesde eindigde in de tweede training. "Het is hier razendsnel en je moet veel dingen goed doen om snel te zijn. De auto voelt goed en we hebben een goed idee van de richting die we willen inslaan met de afstelling. Ik ga hard aan de slag met de engineers zodat we goed voorbereid zijn op de kwalificatie en we daarin een betere prestatie kunnen neerzetten dan de vorige keer."

