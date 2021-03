Klantenteam mogelijk, maar geen must voor Alpine

Alpine, dat tot dit seizoen onder de naam Renault aan de F1 deelnam, verloor aan het einde van afgelopen seizoen zijn laatste overgebleven klantenteam McLaren. De stal uit Woking koos ervoor om met ingang van dit seizoen de banden aan te halen met Mercedes en dat betekent dat Alpine (Renault) het enige overgebleven team is dat gebruik maakt van de krachtbronnen uit Viry-Châtillon en dus geen data met andere teams kan delen.

Voormalig teambaas Cyril Abiteboul zei vorig jaar al dat niet erg bezwaarlijk te vinden. Hij vond het prima dat Renault "zich op zichzelf concentreerde" en was van mening dat de Fransen alleen maar een samenwerking met een ander team zouden moeten overwegen als dat ook van toegevoegde waarde zou zijn voor Renault.

Inmiddels is Abiteboul vertrokken bij het team, maar het standpunt over nut en noodzaak van een klantenteam is niet gewijzigd. “We staan open voor het idee, maar we zijn niet per se op zoek naar een team”, aldus de Rossi tijdens de presentatie van de Alpine A521 F1-wagen. “Ik denk dat het leuk is om een partner te hebben, maar het is geen verplichting. We moeten voortbouwen op het huidige F1-team. We hebben volledige autonomie nodig, volledige onafhankelijkheid en volledige toewijding aan het F1-team.” Een klantenteam zou daar momenteel alleen maar van afleiden. “Het kan in de toekomst leuk zijn om de vruchten te plukken van een partnerteam, maar het is niet iets waar we op dit moment actief naar op zoek zijn.”

Motorfabrikanten als Mercedes en Ferrari kiezen juist bewust wel voor (intensieve) samenwerking met andere teams omdat dat extra data oplevert en kan helpen bij de ontwikkeling van de complexe hybride krachtbronnen. Rossi geeft toe dat dat een voordeel kan zijn, maar er ook genoeg negatieve kanten aan zo'n samenwerking kunnen zijn. “De nadelen zouden kunnen zijn dat je iets van de ontwikkelingen kwijtraakt die je zou kunnen krijgen door twee of meerdere teams parallel te laten rijden. Maar eerlijk gezegd, kan dat voordeel zeer snel teniet gedaan worden als je problemen hebt.”

“Het voordeel is dat we al onze inspanningen volledig kunnen besteden aan het ontwerpen en inpassen van onze eigen motor. Je wordt zo niet afgeleid door randzaken en je kan echt gebruik maken van het feit dat je een fabrikant bent", besluit Rossi zijn pleidooi.