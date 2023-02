Het gebruiken van ballastgewicht is een effectieve manier om de gewichtsverdeling van F1-wagens te optimaliseren, maar met de hybride-wagens van de afgelopen jaren was het bijzonder moeilijk om onder de gewichtslimiet uit te komen. Vorig jaar hadden verschillende teams behoorlijk veel last van overgewicht. Het werd daardoor bij veel formaties een aandachtspunt in de voorbereiding op 2023. Alpine is het eerste team dat publiekelijk toegeeft dat het onder het minimum van 798 kilogram zit. “We hadden een heel agressief programma om gewicht te reduceren”, zegt technisch directeur Matt Harman.

Hij vervolgt: “Het is heel fijn dat we kunnen zeggen dat de auto dit jaar onder het minimumgewicht zit. We zullen ballast moeten plaatsen en dat kunnen we verschuiven om de gewichtsverdeling te optimaliseren. Dat is een heel belangrijke variabele waar wij en onze engineers mee aan de slag kunnen.” Alpine heeft vroeg in het ontwikkelingsproces van de A523 ingezet op het besparen van kilo’s. “Dat was altijd ons plan. We zijn gestopt om gewicht te besparen in de auto van vorig jaar en het voor dit jaar anders aan te pakken. Er komt altijd een moment dat het niet loont om er nog veel tijd en geld in een auto te steken. Dus voor dit jaar hebben we daar echt de focus op gelegd. We hebben heel wat kilo’s kunnen besparen en dat geeft ons flink wat speelruimte voor ballast, daar zijn we heel blij mee.”

Aanvankelijk was het minimumgewicht voor 2023 vastgesteld op 796 kilogram, maar uiteindelijk was men ermee akkoord dat het opgeschroefd zou worden naar 798 kilogram. Door een fout van de FIA werd dit aanvankelijk niet aangenomen, maar door veranderingen aan de bandenconstructie voor dit seizoen kon de mondiale autosportfederatie de wijziging er alsnog doordrukken. Diverse teams probeerden dit te blokkeren, Alpine was een van hen: “We hadden het graag op 796 kilo gezien”, zegt Harman. Het loze gewicht kan nu in het voordeel van het team gebruikt worden.

Ophanging aangepast

De technisch directeur van Alpine onthulde dat het team vooral de achterwielophanging aangepast heeft om gewicht te besparen. “We zijn van concept veranderd, van een pullrod-opzet naar pushrod en daar zijn een paar argumenten voor. Ten eerste was dat om gewicht te besparen en ook omdat ons concept vorig jaar heel interessant was. Dit is nog interessanter en het is iets simpeler. Dat scheelt enorm veel gewicht. Ook zijn de complexe delen nu onderhuids geplaatst waardoor onze engineers meer flexibiliteit hebben. We moeten ze de tools geven om de mechanische balans van de auto te kunnen instellen en die hebben ze nu. Het belangrijkste is dat we in dat gebied ook de luchtstroom controleren, het is nu veel cleaner en er is minder oponthoud om de lucht naar de achterkant van de auto te brengen. Dat is heel belangrijk, een mooie stap waarmee we verder kunnen.”