Alpine niet bezorgd over sidepod: “Eenmalig falen bij Ocon”

In vergelijking met de wintertests reed Alpine op de eerste trainingsdag voor de seizoensopener in Bahrein met andere sidepods. Bij Esteban Ocon raakte het nieuwe bodywork aan de rechterzijde van de A522 al los in de eerste oefensessie, wat vanwege de vele brokstukken op het rechte stuk van start-finish tot een code rood leidde. Desondanks maakt men zich bij Alpine geen zorgen. Fernando Alonso maakte de vrijdag gewoon af met de geüpgradede sidepod.

“Ik denk dat het iets eenmaligs was”, aldus teambaas Otmar Szafnauer tegenover Motorsport.com. “We zijn nog op zoek naar de oorzaak. Misschien was de sidepod wat beschadigd of zat het onderdeel niet goed vast. Fernando reed in elk geval met dezelfde versie. Bij zijn auto hebben we gekeken of alles op de juiste manier was bevestigd, dat was in orde. Ik denk dus dat het iets eenmaligs was, al is het altijd prettig om de oorzaak te weten. Pas als je die kent, weet je helemaal zeker dat het is opgelost.” Ocon reed de rest van de dag met een oudere specificatie van de sidepod, maar Alpine is bezig om een nieuw exemplaar van de upgrade in Bahrein te krijgen.

Szafnauer erkent dat het verliezen van een sidepod in een vrije training niet ideaal is, maar weet ook dat dit het risico is van het introduceren van een upgrade tijdens het raceweekend. “Omdat de wagens zo nieuw zijn, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. In een situatie als deze kan dit soort dingen gebeuren, tenzij je onderdelen al uitprobeert tijdens het testen. Dat heb ik lang geleden al geleerd”, vertelt Szafnauer. “Als dit tijdens het testen was gebeurd, dan had niemand er iets van gemerkt. Dan hadden we een installatieronde gedaan, gevraagd naar hoe het ging en het opgelost. Maar als je een upgrade meeneemt zonder deze te testen, dan kunnen deze dingen er doorheen glippen.”

