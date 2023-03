Alpine: Iedereen verrast door de progressie van Aston Martin

Terwijl Alpine in 2022 nog de best of the rest was door op een knappe vierde plaats in het constructeurskampioenschap te eindigen, is het team de aansluiting met de kopgroep dit jaar verloren. Het Franse team kijkt toe hoe concurrent Aston Martin er wel in slaagde om een gigantische stap voorwaarts te zetten. In de eerste twee races van het seizoen scoorde Alpine nog niet hoger dan een magere P8.

Alpine’s sportief directeur Alan Permane geeft toe dat hun prestaties ondermaats zijn. “Het is niet erg bevredigend dat we niet op het niveau zijn waar we willen zijn op het gebied van pace. We willen iets sneller zijn, zodat we ons in het gevecht kunnen mengen. Ik denk dat we het gat naar Ferrari en Mercedes verkleind hebben ten opzichte van vorig jaar. Ik heb nog geen volledige analyse kunnen doen, maar we zijn zeker ingelopen op Ferrari, aangezien zij vorig jaar meededen voor de overwinning. Maar Aston Martin heeft ons daarentegen ingehaald, waardoor we nu het vijfde team zijn. Dat is niet waar we willen staan, ons doel was om dichter bij de top drie te staan. Dat zijn we misschien alleen als je Mercedes beschouwt als het derde team. Toch is het niet goed genoeg. Ik denk dat iedereen verrast is door de stap die Aston Martin heeft gemaakt.”

Hopen op een inhaalslag

Het gat tussen Alpine en titelfavoriet Red Bull is daarentegen – en dat geldt voor bijna alle teams – alleen maar groter geworden. Permane is echter gedecideerd om hun eigen auto te verbeteren. “Het gat naar Red Bull is frustrerend groot, maar we moeten door blijven gaan. We hebben vorig jaar laten zien dat nieuwe upgrades op de auto erg goed werkten. De nieuwe onderdelen deden wat we voorspeld hadden, dus we kunnen vertrouwen hebben in de ontwikkeling van dit jaar.” Gevraagd naar de gebreken van de A523, antwoordt Permane: “We komen overal een klein beetje te kort. De coureurs zouden graag verbetering in de remmen zien, net als betere tractie. Er is echter niet één specifiek gebied waar ze over klagen. We moeten overal verbeteren.”