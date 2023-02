Alpine put hoop uit test en plant upgrade F1-auto voor GP Bahrein

Het rijden van snelle tijden gedurende een wintertest hoeft niet veel te zeggen en dat geldt dus ook voor het uitblijven ervan. Zo bungelden Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly onderaan op de tijdenlijst van de driedaagse test in Bahrein, maar daar zijn verklaringen voor. De Franse renstal koos ervoor om zich volledig te richten op langere runs en het uitvoeren van experimenten. Daarom kwamen de twee Franse coureurs nooit op de twee zachtste bandencompounds naar buiten, terwijl zij ook geen runs met weinig brandstof uitvoerden. Maar ondanks het uitblijven van snelle rondetijden, wordt Alpine wel gezien als goede kanshebber om de middenmoot aan te voeren.

Ook bij de renstal zelf zijn er tevreden gezichten. "We hebben een bepaald vertrouwen", zegt technisch directeur Matt Harman. "Natuurlijk hebben we dat, want we hebben duidelijk niet met het volledige potentieel van de auto gereden. Daar wil ik niet te veel over uitweiden, want ik heb geen idee van wat de anderen gedaan hebben. Wij doen onze analyses, we weten allemaal dat we naar elkaar kijken en kijken naar waar we staan. Daar zit een grote mate van onzekerheid in, maar vanuit ons oogpunt reageerde alles zoals wij verwachtten. De aerodynamica werkt zoals verwacht. We hebben deze week enkele interessante ontwikkelingen geprobeerd en die bleken best positief te zijn. We kijken dus uit naar de eerste race.

Agressief ontwikkelen, eerste upgrade bij openingsrace

Teambaas Otmar Szafnauer stelt dat hij "voorzichtig optimistisch" is na de drie testdagen op het Bahrain International Circuit. De coureurs zijn blij met de auto, die voorspelbaar reageert en geen kuren vertoonde. Zo zagen de lange runs van Alpine er keurig uit, waardoor de snelheid over één ronde eigenlijk het enige overgebleven vraagteken is. Hoe het team er op dat vlak voor staat, wordt tijdens de GP van Bahrein duidelijk. Dan introduceert Alpine ook meteen het eerste pakket met upgrades voor de A523. "Er zullen wat visuele veranderingen zijn bij de eerste race. We hebben een aardige upgrade in aantocht, die ons hopelijk gaat helpen met onze jacht op de derde plaats, als we niet al in die positie zitten", legt Harman uit.

Alpine ontwikkelde de A522 agressief in 2022 en men is van plan om dat in 2023 weer zo aan te pakken. "In de basis gaan we proberen om iedere race iets nieuws mee te nemen. Dat hoeft niet per se bodywork te zijn, maar het kan ook iets zijn wat voor jullie onzichtbaar is, maar wat ons wel rondetijd oplevert", vervolgt Harman, die benadrukt dat de doorontwikkeling er soms voor zorgt dat er niet iedere race iets nieuws geïntroduceerd hoeft te worden. "Maar dit is onze intentie. We zijn trots op hoe we dat vorig jaar hebben gedaan. Dit jaar hebben we dezelfde bronnen en dezelfde financiën, mogelijk zitten we op dat vlak nu zelfs iets beter. Het is dus aan ons om dat werk uit te voeren."

