Alpine heeft duidelijk doel: In strijd om tweede plaats mengen

De eerste drie races van het seizoen is gebleken dat Red Bull opnieuw het sterkste team is, maar daarachter is de strijd een stuk spannender. Aston Martin, Ferrari en Mercedes hebben het elkaar in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië lastig gemaakt en zijn voorlopig de grootste kanshebbers voor de tweede plek bij de constructeurs.

Toch wil een ander team zich ook nog in die strijd mengen: Alpine. De Franse renstal heeft na drie races slechts acht punten, al had het team er meer kunnen hebben als Pierre Gasly en Esteban Ocon niet gecrasht waren in Australië. Alpine kwam in Saudi-Arabië in de buurt van Ferrari en hoopt gedurende het jaar vooruitgang te boeken om zich in de strijd te mengen.

"Ik ben tevreden met enkele zaken", zegt teambaas Otmar Szafnauer in de F1 Nation-podcast over het seizoen tot nu toe. "We hebben onze relatieve snelheid geanalyseerd en hebben stappen gezet ten opzichte van Ferrari en Mercedes. We hebben wat verloren ten opzichte van Red Bull en het team dat de meeste vooruitgang heeft geboekt en tegen wie we racen, of hopelijk racen, is Aston Martin. Wij hebben van de winter dus goed werk geleverd. Het had beter gekund, maar we hebben het nog niet helemaal geoptimaliseerd."

In Australië lag Alpine met Gasly en Ocon sterk in de punten, maar de crash tussen de twee teamgenoten betekende dat het team puntloos bleef. "Het goede nieuws is dat we er in Australië competitiever voor stonden, maar het slechte nieuws is dat we nul punten scoorden. Voor mij is dat competitieve het belangrijkste. De punten zullen wel komen zolang we een competitieve auto hebben."

Het seizoen telt nog twintig races en uiteraard is een goed begin het halve werk, maar Szafnauer waarschuwt dat de ontwikkelingsstrijd dit seizoen de doorslag zal geven in het succes van teams. "We staan niet echt waar we willen staan", stelt de Roemeense Amerikaan. "We moeten daarom beter ontwikkelen dan onze competitie, onze ontwikkelingscurve moet alleen wat steiler zijn dan de rest zodat we die drie of vier tienden die we tekortkomen goed kunnen maken. Ik weet dat de rest dat ook zegt. Mercedes heeft ook zoiets gezegd, zij willen Red Bull inhalen dus staan zij ook voor een steilere ontwikkelingscurve. Dat is ook wat we allemaal proberen te doen en iemand zal erin slagen. Ik hoop dat wij dat zijn. We werken hard om ervoor te zorgen dat wij dat zijn."

Szafnauer heeft er alle vertrouwen in dat hij het team heeft om daar in te slagen en het gat naar Red Bull kan verkleinen, om zich daarmee in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs te mengen. "Als je dit jaar voor de vierde plek vecht, vecht je naar mijn mening ook voor de tweede", doelt de Alpine-teambaas op het kleine verschil vooraan. "We moeten de strijd kunnen aangaan met Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Die groep vecht echt voor de tweede plek. Als wij, zoals gezegd, die drie of vier tienden kunnen vinden ten opzichte van de rest, dan zitten we in die strijd. Dat moet en is ook ons doel met drie races achter de rug en twintig te gaan."