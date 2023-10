Bij de bekendmaking van de aanmelding van Andretti als potentieel Formule 1-team werd ook direct duidelijk dat de Amerikaanse renstal gebruik zou gaan maken van Alpine-krachtbronnen, al zouden de motoren onder de noemer Cadillac achterin de wagens liggen. Nu de FIA Andretti groen licht heeft gegeven om vanaf op zijn vroegst 2025 op de grid te staan verwachten velen dat Andretti inderdaad met een Alpine-motorblok gaat racen. Interim-teambaas van Alpine Bruno Famin ontkent echter in een gesprek met Motorsport.com dat er een overeenkomst is. "We hadden een voorcontract met Andretti, maar dat is verlopen omdat zij voor een bepaalde datum zeker moesten weten dat ze een plek in F1 hadden", aldus Famin.

Daardoor is volgens de Franse teambaas geen sprake meer van formele afspraken. "Het betekent dat als we wat met Andretti willen, dat we een volledig, formeel contract moeten uitonderhandelen. Dus we hebben nu absoluut geen contract met Andretti", vertelt de ingenieur. Hij benadrukt zelfs dat na het verstrijken van de deadline er geen contact meer is geweest met Andretti en dat het niet op de agenda staat om die onderhandelingen op korte termijn weer te openen. Alpine wil eerst afwachten of het FOM ook akkoord gaat met de aanmelding. "Iedereen weet in welke situatie we zitten", aldus Famin. "We hebben wat nodig en we willen weten wat F1 doet met Andretti voordat we verder gaan met ze."

Het was sowieso opmerkelijk dat Alpine met Andretti in zee wilde gaan, zeker gezien het feit dat de motoren onder de naam Cadillac gebruikt zouden worden. Dat bedrijf is een concurrent van Alpines moederbedrijf Renault. Toch is Famin van mening dat het geen probleem moet zijn als dat zou gebeuren. "We zitten nog altijd op dezelfde lijn", vertelt de Fransman. "We hadden al wat voorwaarden voorbereid voor het maken van een deal. We verwachten dat aan al de voorwaarden voldaan gaat worden, wij hebben het verdere proces nog niet veranderd."

2025 komt te snel

Voor Famin was de reden voor het stellen van een deadline simpel, want mocht de beslissing pas begin volgend jaar gevallen zijn was het te kort dag om de onderdelen klaar te maken voor Andretti. "Het gaat mij niet per se om Andretti, maar we starten al veel eerder met het maken van onderdelen voor het seizoen", vertelt de teambaas. "Er zullen afhankelijk van de situatie natuurlijk wel mogelijkheden zijn om wat te doen, maar voor nu is het niet zinvol om het hierover te hebben. We hebben nog niet eens een beginpunt."

Ondanks dat Alpine financieel kan profiteren van Andretti, voegt Famin zich bij de andere teambazen over een eventueel elfde team op de grid. "We hebben niks tegen een elfde team als zij echt een toegevoegde waarde zijn voor de business en F1 in het algemeen", aldus de Alpine-man. "F1 moet gaan beoordelen wat de toegevoegde waarde is. Als zij oordelen dat de toegevoegde waarde hoog is, dan zijn we er blij mee. Wat we niet willen is dat een elfde team de waarde van ons en het kampioenschap laat afnemen. Als dat het geval is, dan zijn we natuurlijk tegen."

