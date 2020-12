AlphaTauri bevestigt Tsunoda voor Young Driver F1-Test Abu Dhabi

Eind augustus verklapte AlphaTauri-teambaas Franz Tost al dat Tsunoda na afloop van het Formule 1-seizoen voor het team zou gaan testen in Abu Dhabi en dat hij voordien al een test zou gaan afwerken in een 2018-bolide. Dat laatste heeft de Japanner na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna gedaan op Imola. De coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull presteerde bij die test naar behoren en krijgt op 15 december dus ook de kans om de AlphaTauri AT01 aan de tand te voelen tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi.

“Ik kijk er heel erg naar uit om met AlphaTauri te testen. Een aantal weken geleden reed ik in een van de auto’s van het team uit 2018 en daar heb ik van genoten, en ik kan niet wachten om de huidige auto uit te proberen en deel te nemen in een officiële testsessie met andere auto’s op de baan”, prijst Tsunoda zich gelukkig met zijn testkans. “Ik waardeer hoe iedereen bij AlphaTauri mij geholpen heeft met de voorbereidingen op deze sessie en ik wil ook Red Bull en meneer Marko bedanken dat ze mij deze kans geven. Tijdens de sessie focus ik me op het volgen van de instructies van het team en het geven van feedback aan mijn engineers. Het is voor mij ook een kans om zoveel mogelijk te leren en mijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.”

Tost is ervan overtuigd dat Tsunoda veel gaat leren tijdens de test in Abu Dhabi. “Hij heeft in de test op Imola laten zien dat hij een snelle leerling is, snel bekend raakt met de auto en zich iedere ronde verbeterde. We hebben dus besloten dat hij op de woensdag na de race voor ons rijdt tijdens de Young Driver Test”, aldus de Oostenrijker. “Ik ben ervan overtuigd dat hij een goede stap voorwaarts zet met een hele dag in de auto en deze keer rijdt hij in de AT01, dus zijn feedback is nog waardevoller voor de engineers. Het is geweldig om te zien dat het Red Bull Driver Programme zo goed jonge coureurs kan voorbereiden en ik twijfel er niet aan dat hij zijn talent weer gaat bewijzen.”

In beeld voor 2021 na uitstekende prestaties in F2

Tsunoda heeft een uitstekend seizoen achter de rug in 2020. Hij debuteerde namens Carlin in de Formule 2 en maakte steevast een uitstekende indruk. Met drie overwinningen en nog vier podiumplaatsen verzekerde de 20-jarige coureur zich van de derde plek in het kampioenschap, achter kampioen Mick Schumacher en Callum Ilott. Bovendien won Tsunoda de Anthoine Hubert Award omdat hij de beste rookie van het seizoen was. In 2019 presteerde hij al sterk in het FIA Formule 3, zijn eerste seizoen in de Europese autosport, terwijl hij in 2018 de titel won in de Japanse Formule 4.

Met zijn verrichtingen is Tsunoda ook nadrukkelijk in beeld gekomen om in 2021 in te stappen bij AlphaTauri. Het Italiaanse team heeft inmiddels bevestigd dat Pierre Gasly nog een seizoen mag aanblijven, maar achter de toekomstperspectieven van Daniil Kvyat staan grote vraagtekens. De Rus werd vlak voor het einde van het seizoen 2017 weggestuurd bij het toenmalige Toro Rosso, waarna hij een rol als simulatorcoureur bij Ferrari oppakte. In 2019 werd hij vervolgens als verloren zoon teruggehaald, maar zijn prestaties waren sindsdien niet overtuigend ten opzichte van zijn teamgenoten. Met ingang van 2021 lijkt Kvyat zijn zitje af te moeten staan aan Tsunoda.