AlphaTauri kan leven met crash Tsunoda: Onderdeel van de reis

Hoewel het team niet blij was met de schade aan Tsunoda’s bolide, heeft AlphaTauri niet het gevoel dat de 20-jarige debutant zijn aanpak moet veranderen. Waar Tsunoda zelf kritisch was en opmerkte dat hij in de kwalificatie “te hard van stapel was gelopen", daar was technisch directeur Jody Egginton milder gestemd. “Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat hij tot nu toe redelijk afgemeten rondrijdt. De ronde begon goed. Hij was aan het begin helemaal niet grillig en deed niets vreemds. De eerste sector zag er best goed uit en ook in sector 2 ging het prima. Hij ging op de kerbstone gewoon een beetje te vroeg op het gas en daar verloor hij de auto.”

“Het is gewoon één van die dingen die gebeuren met een jonge coureur, vroeg in hun carrière”, vervolgde Egginton. “Ik denk dat alle jongens [in de F1] wel eens zo’n incident hebben gehad. Het is niet een trend dat hij continu te snel wil zijn en over de top gaat. Hij verloor ‘m gewoon. Achteraf gezien had hij waarschijnlijk wat meer marge kunnen nemen, maar dat hoort bij de reis die je als rookie maakt, nietwaar?”

Ook Red Bull-advsieur Helmut Marko wilde de fout niet structureel noemen. De Oostenrijker zei op de Oostenrijkse televisie dat de kwalificatiecrash een domme fout. “Hij had een snelle auto die absoluut klaar was voor Q3. Hij had geweldige sectortijden in zijn allereerste ronde. Het helpt niet echt om dan in de eerste fase een geweldige tijd neer te willen zetten. Hij was overmoedig.”

Tsunoda wist zich ondanks zijn slechte startpositie terug te vechten in de race. Toen tijdens de race de rode vlag uitging lag hij al weer tiende, maar een spin bij de herstart deed hem terugvallen naar achteren. Uiteindelijk eindigde hij in Imola op de dertiende plaats.