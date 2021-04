Versnellingsbak Tsunoda brak in twee stukken bij crash

Tsunoda schoof zaterdagmiddag in Q1 van de baan toen hij bij Variante Alta iets te veel risico nam. Hij veroorzaakte daarmee een rode vlag. Zelf bleef de Japanse coureur ongedeerd, maar zijn wagen raakte zwaar beschadigd. De AlphaTauri-monteurs hebben zaterdagavond hard moeten werken om de schade te herstellen. Technisch directeur Jody Egginton gaf zaterdagavond laat een update over de schade, maar zondagochtend werd duidelijk dat de volledige unit vervangen moest worden.

“We doen nog onderzoek, maar de versnellingsbak lag in twee stukken. Die is dus onbruikbaar”, verklaarde Egginton. “De power-unit hebben we bekeken en wellicht moet die ook vervangen. De achterwielophanging, achtervleugel en het bodywork waren kapot, maar het chassis zag er prima uit. Dat is het laatste wat ik weet. Het is niet slecht, maar de monteurs zijn er druk mee.”

Tsunoda verklaarde zelf dat hij een beetje ‘overmoedig’ was in zijn eerst pushronde, de Japanner moet zondag vanaf de laatste startplaats beginnen. Het is voor Tsunoda zijn eerste grote misser uit de nog korte F1-carrière. Voor Egginton kwam de fout van Tsunoda niet als een verrassing, maar het jeugdige enthousiasme hoeft niet getemperd worden.

“Het kan nu eenmaal gebeuren met een jonge coureur, zeker zo vroeg in hun carrière”, aldus Egginton. “Ze maken allemaal eens dit soort dingen mee, het is geen trend dat hij zo hard aan het pushen is, maar deze keer ging het gewoon mis. Nu we terugkijken had hij misschien iets meer veiligheid kunnen inbouwen, maar het hoort allemaal bij de leerweg van een rookie.”

Tsunoda’s teamgenoot Pierre Gasly start zondagmiddag vanaf de vijfde plek. Egginton stelt dat het team een agressieve strategie gaat hanteren. “We zullen creatief zijn met ons plan”, verklaarde hij. “We zullen agressief zijn met beide coureurs, we gaan geen veiligheid inbouwen als we weten dat we beter kunnen presteren. Meer kan ik er op dit moment nog niet over zeggen.”