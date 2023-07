AlphaTauri verwacht uitdagend raceweekend in België

Na de GP van Hongarije keerde AlphaTauri opnieuw zonder punten naar huis, ondanks dat de Italiaanse renstal een grote update meegenomen had. De teruggekeerde Daniel Ricciardo reed op de Hungaroring een prima race en kwam als dertiende aan de finish. Teamgenoot Yuki Tsunoda had een frustrerende wedstrijd en werd vijftiende. Ook de GP van België wordt volgens beide coureurs een uitdaging.

"Het weekend in Hongarije was goed, ik voelde alles weer wat ik gemist had zoals de adrenaline en het weer op de grid staan bij de start", sprak Ricciardo terugkijkend op de race op de Hungaroring. "Dat waren krachtige emoties. Ik had het gevoel dat onze pace niet slecht was en als ik niet van achter werd geraakt bij de start hadden punten erin gezeten. Het was goed dat de auto daarbij niet beschadigde, ik kon zeventig ronden rijden en voelde me aan het einde fysiek ook nog in orde. Ik was over veel dingen blij en maakte een paar foutjes. Mijn laatste stint was goed, ik denk dat er weinig meer te wensen valt."

De 34-jarige Australiër kijkt ernaar uit om ook in Spa weer in de AT04 te stappen: "Het is fijn om back-to-back races te hebben. De start was goed en het is fijn om na een paar dagen weer in de auto te springen. Mijn leerproces wordt sneller en ik verbeter mezelf. Spa is altijd een uitdaging, maar een van de beste circuits. Het weer speelt ook altijd een rol, maar na Hongarije ga ik er met vertrouwen heen. Ik wil optimistisch zijn, maar ook met beide voeten op de grond blijven, ik moet namelijk nog veel leren. Het is een sprintweekend, dus het zal erg druk zijn, met één training en dan direct de kwalificatie. Ik wil veel rondjes rijden, plezier maken en zondag punten scoren."

Tsunoda: Het wordt zoeken naar een goede set-up

Tsunoda had een zware race in Hongarije: "We hebben wat stappen gezet en er zijn positieve punten te noemen, maar we hebben niet het maximale uit de auto gehaald. Bij de start haalden we nog wat mensen in, maar behalve dat was het geen goede race voor mij. We hebben er van geleerd en het is goed om direct weer te racen."

De Japanner heeft veel zin om op het circuit in Spa te gaan racen, maar verwacht dat AlphaTauri voor een grote opgave staat: "Ik hou van deze baan. Onze grootste uitdaging is te zoeken naar de ideale set-up om zo snel mogelijk over de rechte stukken te gaan en in de hogesnelheidsbochten de meeste downforce te krijgen. Het is een sprintweekend, maar omdat er twee kwalificatiesessies zijn kijk ik er naar uit. Ik hou van kwalificatiesessies en om er nu twee te hebben op een briljant circuit als Spa is erg uniek. Kwalificeren geeft hier het gevoel alsof je in een snelle achtbaan zit."