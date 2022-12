AlphaTauri presenteert livery voor F1-seizoen 2023 in New York

De AT04 is de auto waarmee Nyck de Vries volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijdt. De Nederlander kreeg het zitje na een indrukwekkende invalbeurt in de Grand Prix van Italië, waar hij Williams-coureur Alexander Albon verving en zijn eerste race meteen in de punten eindigde. De Vries vormt in 2023 een rijdersduo met de Japanner Yuki Tsunoda, die aan zijn derde jaar in de koningsklasse van de autosport begint.

AlphaTauri beleefde in 2022 een teleurstellend seizoen. De zusterformatie van Red Bull Racing werd slechts negende in het constructeurskampioenschap. De AT03 blonk vooral uit in inconsistentie. Het ene weekend deden Pierre Gasly en Yuki Tsunoda mee voor de punten, het volgende weekend waren zij nergens te bekennen. Voor 2023 stapt het team over naar een compleet ander concept, zo liet Gasly, die naar Alpine vertrekt, zich onlangs ontvallen. "De jongens van AlphaTauri vertelden me dat hun auto voor volgend jaar de beste is die ze ooit hebben gebouwd en dat ze vooraan mee gaan vechten", zei de Fransman. Om daaraantoe te voegen: "Iedereen in de paddock zal echter grote stappen maken, dus niemand weet wat er precies gaat gebeuren."

AlphaTauri is het derde team dat een datum noemt voor een presentatie. Ferrari maakte eerder bekend op 14 februari het doek van de nieuwe auto te trekken, Aston Martin zal een dag eerder, op 13 februari dus, de AMR23 aan het publiek voorstellen, bij de nieuwe fabriek in Silverstone. AlphaTauri maakte in de hashtags echter wel duidelijk dat in New York alleen de nieuwe livery wordt getoond. Voor de échte AT04 zal waarschijnlijk gewacht moeten worden tot de test in Bahrein.