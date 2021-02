AlphaTauri maakt presentatiedatum F1-bolide 2021 bekend

Vorig jaar, toen de formatie van Franz Tost voor het eerst door het leven ging als AlphaTauri, pakte het team uit met een groots opgezette presentatie. Om het kledingmerk van Red Bull letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers te zetten werd er een heuse modeshow op poten gezet. Alhoewel het team nog niet heeft laten weten hoe de 'car launch' er anno 2021 uitziet, wijst alles door corona op een online presentatie.

De formatie uit Faenza heeft evenmin wereldkundig gemaakt of de presentatie wordt opgevolgd door een eerste shakedown, al wijzen eerdere signalen die Motorsport.com heeft opgevangen daar wel op. Het past eveneens bij de meest logische reden voor deze vroege 'launch': een presentatie op 19 februari biedt alle gelegenheid om nog voorafgaand aan de wintertests in Bahrein een filmdag op Europese bodem te plannen. Op zo'n dag mag er maximaal honderd kilometer worden afgelegd met de nieuwe creatie.

De AT02 moet AlphaTauri verder vooruithelpen in de beoogde ontwikkeling. Zoals Tost en zijn collega Christian Horner vorig jaar meermaals hebben aangegeven, is AlphaTauri geen opleidingsteam meer in de pure zin van het woord. "Het is nu veel meer een zusterteam met eigen doelen en ambities", klonk het in koor. Het behoud van vaandeldrager Gasly past bij deze woorden. De Fransman krijgt dit jaar gezelschap van rookie Tsunoda, de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi in 2014. Ter voorbereiding op zijn aanstaande F1-debuut heeft Tsunoda al meerdere testdagen in Imola en Misano afgewerkt.

VIDEO: De 'launch'-aankondiging van AlphaTauri