AlphaTauri stelt AT01 voor in Salzburg

In Hangar-7 in Salzburg is op vrijdagavond het nieuwe speeltje van Pierre Gasly en Daniil Kvyat onthuld: de AT01. Bij een nieuwe gedaante hoort ook een nieuwe look. Zeker voor AlphaTauri, een hip kledingmerk uit de Red Bull-stal. Donkerblauw en wit spelen een belangrijke rol in de compleet nieuwe livery. De stier van Red Bull op de motorkap neemt het team mee uit het Toro Rosso-tijdperk, als lid van de Red Bull-familie.

Het is voor het team het derde seizoen als Honda-klant. Fransman Gasly en Rus Kvyat hopen het beter te doen dan hun zesde plaats bij de constructeurs in 2019. Die relatief goede notering kwam er vooral door twee podiumplekken - eentje voor Kvyat en een voor Gasly - na knotsgekke races in Duitsland en Brazilië. In normale omstandigheden kon het team het tempo in de middenmoot nooit echt aantikken.

AlphaTauri vat in 2020 alweer het vijftiende seizoen aan als B-team van Red Bull. De vorige veertien seizoenen ging het als Scuderia Toro Rosso door het leven. Het team uit Faenza ging daarvoor twee decennia lang door het leven als Minardi tot het eind 2005 werd opgekocht door Red Bull.

Zaterdag krijgt de AT01 een shakedown op het circuit van Misano, waarna er volgende week woensdag verder wordt gereden tijdens de eerste collectieve wintertest in Barcelona.