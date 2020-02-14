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Formule 1 / AlphaTauri lancering / Toplijst

Foto's: De AlphaTauri AT01 vanuit alle hoeken

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AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso, heeft de nieuwe AT01-bolide voorgesteld in Salzburg. Bekijk de wagen van Pierre Gasly en Daniil Kvyat vanuit alle hoeken.

Foto's: De AlphaTauri AT01 vanuit alle hoeken
14 feb. 2020 19:50

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