Marko: Met AlphaTauri dezelfde weg bewandelen als Racing Point

Na afloop van de Grands Prix van Stiermarken en Hongarije heeft Renault protest ingediend tegen de brake ducts van de Racing Point RP20. Het Franse team meent dat Mercedes informatie heeft aangeleverd over de brake ducts, de machine die Mercedes vorig jaar kampioen maakte. Daardoor zouden de brake ducts op de RP20 sterk lijken op die van de W10. Er was hoe dan ook al veel te doen om de auto van Racing Point, die sterk lijkt op de 2019-Mercedes en aan de hand van foto’s van die bolide ontworpen is.

De FIA moet nog uitspraak doen over zaak tussen Renault en Racing Point, maar ook bij Red Bull Racing is men geïnteresseerd in de uitslag van het protest. Dat vertelde adviseur Helmut Marko aan Sport1. “We hopen dat er eindelijk duidelijkheid komt na het besluit van de FIA. En als de Racing Point legaal wordt verklaard, dan gaan wij met AlphaTauri hetzelfde doen”, zei de Oostenrijker. “Dan staan er volgend jaar minimaal vier Mercedessen, vier Red Bulls en wellicht ook zes Ferrari’s op de startgrid.”

Red Bull en AlphaTauri overwegen dus om dezelfde aanpak te hanteren als Mercedes en Racing Point. De werkwijze van Racing Point wordt in dat geval gekopieerd, stelt Marko. “We doen het volgens het voorbeeld van Racing Point: we fotograferen de auto uit alle hoeken en standen en laten hem daarna nabouwen. Daarbij zijn wij van mening dat men de moeite ook kan besparen door simpelweg duidelijk te definiëren wat toegestaan is en wat niet.”

Red Bull en Toro Rosso, de voorloper van AlphaTauri, werkten in het verleden nauw samen. Toro Rosso maakte zelfs gebruik van een klantenchassis. Dat gebeurde tot en met 2009, daarna werd dat definitief verboden. Wel mochten kleine teams bepaalde onderdelen als wielophangingen af blijven nemen. Racing Point speelt nu met de grenzen door de kampioensauto door middel van foto’s helemaal na te bouwen, maar Marko zou er geen problemen mee hebben als de FIA dat goedkeurt. “Een positief oordeel zou ons tweede team geld besparen en tegelijkertijd concurrerender maken.”