AlphaTauri: “Wordt niet gemakkelijk om nieuwe partner te vinden”

Teambaas Franz Tost laat in een reactie weten de beslissing te respecteren en bedankt de Japanners voor de “buitengewone bijdrage” als motorleverancier. “We hebben respect voor het besluit van Honda om de focus te leggen op milieuvriendelijke initiatieven en hun streven om CO2-neutraal te worden. Iedereen bij AlphaTauri wenst ze veel succes bij het bereiken van deze doelen. We danken Honda voor de vruchtbare samenwerking, we hebben echt van elke dag van onze samenwerking genoten."

Tost haalt vervolgens herinneringen op aan de samenwerking. “AlphaTauri en Honda hebben, sinds we in 2018 begonnen, een erg goede en professionele relatie opgebouwd. We hebben in de afgelopen jaren grote successen behaald; we hebben een race gewonnen en zijn daarnaast nog twee keer op het podium geëindigd, als tweede en derde. Het is jammer dat Honda heeft besloten om te stoppen met Formule 1, maar ik ben er van overtuigd dat we samen dit jaar en volgend seizoen nog mooie resultaten zullen boeken.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al aangegeven dat de beide teams van het frisdrankenmerk ook na 2021 actief blijven in de Formule 1 en dus moeten Red Bull en AlphaTauri op zoek naar een vervangende motorleverancier. Geen gemakkelijk opgave, stelt Tost. “Het zal niet makkelijk worden om een motorpartner zoals Honda te vinden. Maar natuurlijk zullen we alle mogelijkheden bekijken om de beste oplossing te vinden voor na 2021.”