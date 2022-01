AlphaTauri maakt datum presentatie 2022 F1-auto bekend

Het zusterteam van Red Bull Racing trekt op maandag 14 februari omstreeks 12.00 uur het doek van de AT03, zoals de auto van de Italiaanse renstal dit jaar heet. Medio januari maakte de formatie uit Faenza al bekend dat de bolide succesvol door de verplichte crashtests van de FIA is gekomen.

Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin deelden eerder al mee op welke dag zij hun nieuwe bolides voor het eerst aan de buitenwereld laten zien. Zoals het nu staat is AlphaTauri na Aston Martin op 10 februari en McLaren op 11 februari het derde team dat de wagen onthult. Verschillende formaties, waaronder Red Bull Racing, moeten echter nog laten weten wanneer zij hun auto presenteren. Mogelijk worden de laatste wagens pas op 23 februari getoond in de pitstraat van Barcelona, kort voordat die dag de eerste testweek van start gaat op het Catalaanse circuit.

Met de AT03 hoopt AlphaTauri dit jaar een stap vooruit te kunnen maken in de middenmoot, na vorig jaar zesde te zijn geworden bij de constructeurs. "Iedereen begint weer vanaf nul. Er is echter een mogelijkheid dat je iets ontwikkelt wat een ander team niet heeft. Daar kan het verschil gemaakt worden", wijst Pierre Gasly, die opnieuw samen met Yuki Tsunoda het rijdersduo vormt van AlphaTauri, op de nieuwe technische regels voor 2022. De Fransman realiseert zich dat het ook zomaar kan gebeuren dat juist andere teams iets vinden in de regels. "Dat zou een nare verrassing zijn. Maar ik bereid me voor op alle mogelijke scenario's. Misschien weten we ons te verbeteren [ten opzichte van 2021] en nemen we de plek van McLaren over. Maar het kan ook zo zijn dat we op onze oude positie blijven of juist moeten knokken om überhaupt in de punten te eindigen."

De Formule 1-auto’s hebben in 2022 een sterk gewijzigd uiterlijk als gevolg van een reeks grote veranderingen in het technisch reglement. De aerodynamica van de wagens is flink onder handen genomen zodat de coureurs elkaar voortaan beter kunnen volgen. Zo wordt dit jaar weer gebruik gemaakt van het grondeffect middels een vloer met twee 'Venturi-tunnels', die ervoor zorgen dat de wagen naar het asfalt wordt gezogen, en is het bodywork aan de bovenzijde zo aangepast dat er minder vuile lucht wordt geproduceerd. Met het oog op dat laatste zijn de voor- en achtervleugel veranderd, de bargeboards weggehaald, deflectoren naast de voorwielen geplaatst en de banden van wieldoppen voorzien. Daarnaast wordt er dit jaar met grotere banden gereden die de nieuwe generatie Formule 1-auto’s niet alleen een stoer uiterlijk moeten geven maar ook moeten zorgen voor constantere prestaties, zodat de Formule 1-coureurs langer kunnen pushen.

