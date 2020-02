AlphaTauri werkte testweken 'probleemloos' af met één Honda-motor

Honda kon vorig jaar op hooggelegen circuits wedijveren met Mercedes, maar keek op zeeniveau nog wel tegen een achterstand aan. Het Japanse merk gaf tegenover Motorsport.com aan dat men in de voorbije maanden een stap heeft gezet qua vermogen, terwijl men de betrouwbaarheid op peil heeft proberen te houden. Volgens de verantwoordelijken bij AlphaTauri is dat laatste in ieder geval gelukt.

"We hebben maar één motor nodig gehad voor de afgelopen testweken. We zijn geen enkel probleem tegengekomen. Dus ja, dat is dus zeer positief te noemen", verkondigt Tost in Barcelona tegenover Motorsport.com. "Ik weet persoonlijk natuurlijk niet alles van de motoren. Maar volgens mij is Honda zelf ook best tevreden over hun betrouwbaarheid. Ik hoop dan ook dat we deze lijn door kunnen trekken."

Met die laatste woorden duidt Tost op het streven van Honda om 2020 zonder motorische gridstraffen af te werken. Daarvoor moeten de componenten van Japanse fabricage in ieder geval zeven races meegaan. Dit is vooral voor het vlaggenschip van Red Bull Racing van belang, aangezien Max Verstappen zich in een titelstrijd wil mengen. Maar ook AlphaTauri hoopt te profiteren. "Dat is in ieder geval wel het plan. Als coureur wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk vermogen, maar daarna [komt zeker de betrouwbaarheid]. Honda heeft in ieder geval veel vertrouwen in het aanstaande seizoen, dus we gaan ervoor [om gridstraffen te voorkomen]."

Pierre Gasly is eveneens goed te spreken over de nieuwe krachtbron van Honda. De Fransman kan de nieuwe creatie uit Minato vergelijken met die van vorig jaar. "Tot op heden is het echt geweldig", begint hij zijn relaas opvallend positief. "Ze zijn zoals altijd aan het pushen. Vorig jaar hebben ze gedurende het seizoen ook al grote stappen gemaakt. Dit jaar is het zelfs nog iets beter dan vorig jaar. Qua betrouwbaarheid hebben we gedurende deze twee weken geen enkel probleem gekend. Het is vrij indrukwekkend."

Met medewerking van Oleg Karpov

Video: Met de 'visor cam' onboard met Pierre Gasly