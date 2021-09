Alonso: "Op andere circuits hebben we ook problemen met inhalen"

Voor het eerst sinds 1985 stond afgelopen weekend de Dutch Grand Prix weer op het programma. Het werd een geweldig spektakel voor een uitzinnig publiek, gewonnen door Max Verstappen. Het circuit was voor de terugkeer flink onder handen genomen. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen van de F1(-wagens) werden onder andere twee kombochten aangelegd, maar het krappe karakter van ‘Zandvoort’ bleef behouden en die lay-out maakte het voor de coureurs afgelopen weekend bijzonder moeilijk om in te halen.

Alpine-coureur Fernando Alonso denkt dat de vele rode vlaggen in de vrije trainingen debet zijn aan de weinige inhaalacties. Die rode vlaggen zorgden voor veel oponthoud en dat leidde er toe dat de teams niet voldoende kennis konden vergaren over hoe de banden zich in race-omstandigheden zouden houden. Dat gebrek aan kennis heeft de coureurs in de race een stuk voorzichtiger gemaakt bij het inhalen, stelt de Spanjaard. “Waarschijnlijk moeten we de race evalueren en kijken wat we volgend jaar beter kunnen doen”, aldus Alonso die op de zesde plaats eindigde en als een van de weinigen wel wat plaatsen wist op te schuiven. “De banden waren de onbekende factor, dat was het grootste probleem. We wisten niet wat we konden verwachten, we hebben hier nog nooit geracet en we hebben op vrijdag niet genoeg ronden gereden.” En dus besloten de coureurs tijdens de race het zekere voor het onzekere te nemen, vervolgt de Spanjaard. “We waren gewoon de banden aan het managen tot het punt dat we wisten dat we het einde konden halen en toen konden we wat meer pushen.”

Toch is Alonso van mening dat die weinige inhaalacties niets af mogen doen aan het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Want ook op sommige gevestigde circuits, waar het argument van onbekendheid niet opgaat, wordt niet al te veel ingehaald. “Als we naar Barcelona, Singapore, Hongarije of Interlagos gaan, hebben we die problemen [met de onbekendheid] niet, en die zijn – als je het hebt over het aantal inhaalmanoeuvres – even slecht”, besloot Alonso. “Dus ik denk dat het een goed weekend was. We moeten, naar mijn mening, positief zijn over Zandvoort, want het was een goed weekend vol actie en een geweldige sfeer. [Er waren] niet veel inhaalacties, maar datzelfde geldt voor sommige andere circuits.”