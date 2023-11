Alfa Romeo wil Pourchaire naar Super Formula of WEC leiden

Eind dit seizoen komt er ook een einde aan het Formule 2-avontuur van Theo Pourchaire. De Fransman staat aan de vooravond van een titel in de opstapklasse, maar de kans dat hij de stap naar de Formule 1 maakt, is bijzonder klein. De junior van Alfa Romeo lijkt op weg naar de Japanse Super Formula of het WEC-kampioenschap. "We overleggen met zijn management over zijn toekomst. We willen dat hij naast het werk bij ons ook gaat racen", verklaart Alfa-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi. "We willen hem nauw bij het team betrekken met simsessies en hij blijft natuurlijk onze reservecoureur. Maar hij moet ook gaan racen."

Eén van de opties voor Pourchaire is deelnemen aan het Super Formula-kampioenschap in Japan. Alunni Bravi kent de weg naar die klasse maar al te goed, want onder zijn leiding reed Stoffel Vandoorne in 2016 in de Japanse autosportserie. "Het is een super competitief kampioenschap. We hebben dat gezien met Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly in 2017 en dit jaar met Liam Lawson", aldus de Italiaan. "Er zijn daar nog een aantal zitjes beschikbaar. Hij hoeft niet per se kampioen te worden, maar moet in een competitief kampioenschap rijden. Het is een auto op hoog niveau en de bochtensnelheid is gelijk aan de Formule 1." Er is ook een plan B. "We kijken naar WEC, daar zijn verschillende opties", zegt Alunni Bravi. "We hebben nog niet een specifiek team op het oog."

Pourchaire mocht in de eerste Formule 1-training in Mexico achter het stuur van de auto van Valtteri Bottas plaatsnemen, maar de sessie was van korte duur. "We hadden een nieuwe brake-by-wire getest voor 2024", vertelde Alunni Bravi over de problemen waarmee de jonge Fransman kampte. "We hadden helaas te veel problemen die we niet konden oplossen. We moesten dat aanpassen en dat duurde tot VT2. Theo kon helaas geen rondjes rijden. We moesten namelijk de versnellingsbak van de motor loskoppelen, dat kost veel tijd." De teamvertegenwoordiger baalde ook voor Pourchaire, zeker gezien het feit dat er veel rondes op de planning stond. "Zijn reactie was wel goed. Hij bleef kalm, ook op de radio. Hij gaf duidelijke en precieze informatie aan het team, dat laat zien dat hij heel volwassen is."