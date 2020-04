Wurz optimistisch over hervatten Formule 1 na corona

De voorzitter van de rijdersvakbond GPDA sprak in het sportprogramma van de Oostenrijkse tv-zender ÖRF over de nabije toekomst van de Formule 1. Hij verwacht dat er prima achter gesloten deuren gereden kan worden. “Het zijn misschien wel spookraces, zonder publiek. Maar autosport is een individuele sport. In tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal of andere teamsporten komen de sporters niet direct met elkaar in contact. En dat geldt niet alleen voor de atleten. Iedereen draagt helmen en handschoenen. Zelfs de mecaniciens bij de pitstops.” Die natuurlijke afstand tot elkaar zou er toe kunnen leiden dat de Formule 1 veel eerder dan andere sporten de draad weer kan oppakken, aldus Wurz.

De teams moeten een en ander wel grondig voorbereiden. Zo zou er voor elke betrokkene een gezondheidspaspoort moeten worden afgegeven met een medisch certificaat en uitgebreide coronatesten “voor aankomst en vertrek.” Ook zou iedereen in de paddock zijn whereabouts moeten kunnen overleggen, zoals dat normaal ook gebeurt bij atleten tijdens een dopingtest. De gegevens zouden kunnen worden gebundeld in een mobiele app. “In het geval van een positieve test zou er dan actie ondernomen kunnen worden”, vervolgt Wurz. Wel geeft de Oostenrijker toe dat deze aanpak mogelijk een inbreuk vormt op de wet op de privacy, maar dat zou geen probleem moeten zijn als iedereen in de Formule 1 er vrijwillig aan meewerkt.

Volgens Wurz zijn er wel twee belangrijke voorwaarden voor een snelle herstart. Ten eerste moet in het gastland de medische situatie onder controle zijn en moeten de eerste races worden verreden met een minimum aantal betrokkenen. “We moeten zeker nog weken, zo niet maanden wachten. Ik denk dat de sport nog wel eventjes op non-actief staat.”