In de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya moest Williams genoegen nemen met de laatste startrij: Alexander Albon en Logan Sargeant eindigden als respectievelijk negentiende en twintigste. Enkele uren voor de start van de Grand Prix van Spanje is duidelijk geworden dat Albon niet op de startopstelling zal plaatsnemen; hij vertrekt vanuit de pitstraat.

Williams heeft de energy store en control electronics in de power unit van Albon vervangen. Voor beide componenten is de Thai toe aan zijn derde exemplaar van het seizoen, terwijl twee het maximaal toegestane is. Normaal gesproken betekent dat een gridstraf, alleen heeft Williams de wijzigingen doorgevoerd tijdens parc fermé en zonder toestemming van de FIA. Daarom moet Albon de race in Barcelona vanuit de pitstraat starten.

Ondanks zijn P19 had Albon wel een goed gevoel in de kwalificatie. “Het geeft aan hoe sterk het middenveld tegenwoordig is: mijn auto voelde goed, mijn balans voelde goed”, zei hij na afloop. “Qua banden was het echter niet optimaal. Voor mijn gevoel hadden we de banden niet helemaal op temperatuur. Dus in de bochten 1 en 2 worstelde ik enigszins met de balans, maar daarna was ik blij met de rest van de ronde. Het is wat het is, de verschillen zijn zo klein. Als ik het vergelijk met vorig jaar, hebben we een grote stap gezet. De wagen voelt veel beter om mee te rijden, al hebben we uiteraard nog steeds te veel gewicht.”