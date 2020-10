Albon voelt ondanks speculatie over toekomst 'geen extra druk'

Albon worstelt al het hele seizoen met de RB16 en staat met 64 punten – slechts één meer dan AlphaTauri-rivaal Pierre Gasly – achtste in het kampioenschap. Na zijn derde plaats op Mugello leek het er even op dat hij de weg omhoog had gevonden, maar in de laatste drie races pakte hij slechts één schamel puntje.

Tot voor kort werd Albon nog de hand boven het hoofd gehouden, maar die hand is inmiddels vervangen door het zwaard van Damocles. Helmut Marko gaf al aan dat Albon zich zal moeten verbeteren en regelmaat moet gaan tonen. Teambaas Christian Horner voegde daar voorafgaand aan de Portugese Grand Prix aan toe dat de Britse Thai in Portimao en Imola (komend weekend) zijn plaats moet rechtvaardigen.

De eerste helft van die opdracht mislukte: Albon werd twaalfde in Portugal en moet dus het ergste vrezen. Toch voelt hij geen extra druk. “Ik weet dat ik de klus moet klaren. Deze sport kent geen geheimen. Maar de manier waarop ik me voorbereid is hetzelfde als in een normaal weekend. Ik voel dat ik me in de kwalificatie aan het verbeteren ben. Natuurlijk is er nog steeds een gat [ten opzichte van Max Verstappen], maar over het algemeen heb ik het idee dat het allemaal net een beetje beter loopt. Ik heb gewoon een goed, incidentvrij weekend nodig. Dat is belangrijk.”

Gevraagd naar Red Bull's intentie eventueel buiten het team naar vervanging te zoeken, bij bijvoorbeeld Nico Hülkenberg of Sergio Perez, antwoordt Albon. “Ik denk dat het niet mijn probleem is. Ik bedoel, het is mijn taak om bij het team te blijven. Ik heb vertrouwen in mijn eigen capaciteiten. De genoemde namen zeggen me niet zoveel, ik ben gewoon gefocust op mijn werk.”

Ook geeft Albon te kennen dat hij voor de Grand Prix van Emilia-Romagna komend weekend niet een specifieke opdracht of eis heeft meegekregen van de teamleiding. "Uiteraard zal ik moeten presteren, maar er zijn geen vastgestelde doelen in termen van statistieken of zo, het gaat om verbeteringen.”

De 24-jarige coureur heeft ook nog een boodschap voor de media. "Ik bedoel, niets ten nadele van jullie, maar niets wat jullie zeggen heeft invloed op hoe ik rijd. Ik ben gefocust op mezelf, gefocust op wat ik moet doen om mezelf te verbeteren. Eerlijk gezegd kan het me niet schelen wat de media schrijft, ik ben gefocust op de relatie tussen mij en het team. En de rondetijd in de auto.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper

De toekomst ziet er niet al te rooskleurig uit voor Albon bij Red Bull, concludeerde het panel van de GPUpdate Podcast