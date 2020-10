Horner: Kijken buiten Red Bull-programma als Albon het niet redt

De druk op Albon neemt toe en dat valt ook aan uitlatingen van de Red Bull-kopstukken te merken. Waar Marko enkele weken geleden nog louter over Albon sprak als kandidaat voor het zitje naast Max Verstappen heeft hij recent laten weten buiten de deur te kijken, mocht dat nodig blijken. Het is deels het gevolg van een miserabel optreden van Albon op de Nürburgring, waar hij onder meer opzien baarde met de uitspraak 'they race me so hard' en het incident met Daniil Kyvat.

"We willen eigenlijk dat Alex zijn zitje voor 2021 gaat claimen. In dat geval hoeven we helemaal niet naar een alternatief te kijken", schetst Horner het ideaalplaatje nog maar eens vanuit Portimao. "Iedereen in het team wil dat graag. Het voelde na het podium in Mugello ook alsof hij een bepaalde drempel over was, maar nadien heeft hij toch weer wat lastige weekenden gehad. Hij moet hier en ook vooral op Imola terugslaan met een goed weekend van start tot finish. Dat is onze focus en dat is ook het doel. Des te meer omdat hij een populair teamlid is. Maar we hebben wel twee auto's dicht bij elkaar nodig om met Mercedes te kunnen vechten."

Als Albon dat laatste niet voor elkaar krijgt, rest de vraag wie er als vervanger in beeld is. Na zijn zege in Monza en sowieso een ijzersterk kalenderjaar lijkt Pierre Gasly enig recht van spreken te hebben. Desondanks lijkt de Fransman niet op pole-position te staan voor dat zitje. "Ik denk dat AlphaTauri best tevreden is met de huidige coureurs. Zoals gezegd ligt onze focus op Alex, maar als we toch op zoek moeten naar een andere oplossingen dan zullen we buiten de rijderspool van Red Bull kijken. Ook al omdat er niemand beschikbaar is die wij er zomaar in willen zetten. Bovendien zijn er voldoende goede coureurs op de markt die voor volgend jaar nog zonder zitje zitten." Die laatste woorden duiden bovenal op Nico Hülkenberg en Sergio Perez, waarbij eerstgenoemde naar verluidt de voorkeur geniet.

