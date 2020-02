Albon na vuurdoop RB16: "Wagen voelt beter aan"

Net zoals Max Verstappen op de eerste testdag in Barcelona toonde Albon zich bij zijn debuut met de Red Bull RB16 een echte kilometervreter. De Thai legde op het Circuit de Barcelona-Catalunya 136 ronden af, ofwel twee Grands Prix van Spanje.

De dag begon nog aarzelend omdat het de eerste keer was dat Albon met de wagen kon rijden. Hij moest het eerste uur nog werken aan zijn positie in de auto omdat hij net iets te weinig ruime bleek te hebben voor zijn schouders in de krappe cockpit. Na de nodige tweaks begon hij steeds langere stints te rijden met de Red Bull-Honda RB16.

"Ik ben er blij mee", stelde Albon in een korte reactie na 134 afgelegde ronden en een vierde tijd (1.17.912). "Er zijn natuurlijk altijd kleine dingetjes die je wil aanpassen, maar voor een eerste dag in de auto ging het best vlot. Ik voelde me al gauw vrij comfortabel. Het belangrijkste is dat we kilometers hebben verzameld. Het lijkt er wel op dat iedereen enorm veel ronden aflegt. Dat toont alleen maar aan waar het niveau van iedereen ligt dit jaar. Dat is best interessant."

Slechts een klein motorprobleem met de Honda weerhield Albon ervan om nog meer ronden af te werken en in de buurt te komen van de 168 stuks van teamgenoot Verstappen op woensdag. Red Bull ontdekte voor de lunch een anomalie in de data en besloot uit voorzorg van motor te wisselen tijdens de pauze. Achteraf bleek die originele krachtbron in orde en dus kan die vrijdag gewoon weer ingezet worden. "We hadden een klein oponthoud met de motor, maar het was niets ernstigs. We hebben het hersteld en konden weer de baan op."

Verder bevestigde Albon de eerste indruk van Verstappen, namelijk dat het team met de RB16 een auto heeft die op alle vlak net iets beter is, vooral daar waar de voorganger in 2019 tekortschoot. "Er zijn altijd vlakken geweest waar we vonden dat we het een beetje moeilijk hadden. Ik denk dat we dat deze winter heel goed hebben aangepast. De wagen voelt beter aan en voelt goed aan om te besturen. Dat is positief."