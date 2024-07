Alex Wurz heeft als FIA-steward al heel wat incidenten op het F1-circuit beoordeeld. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk werd hij niet opgeroepen om dienst te doen als steward. Wel laat hij weten hoe hij denkt over het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris. Als het aan hem had gelegen, was er geen straf uitgedeeld aan de Red Bull-coureur. Op de vraag van het Duitse Motorsport Magazin hoe Wurz de ‘dive bombs’ van Norris heeft ervaren, zegt hij: “Een ‘dive bomb’ is op zich niet verboden. Het is in elk geval spectaculair en ook zeer moedig. Je moet met de gevolgen rekening houden wanneer je het zo inzet. Maar ik ben iemand die graag ziet dat coureurs hard racen. Ik neig altijd meer naar de richting ‘let them race’. Dan volgt waarschijnlijk ook de vraag of ik de straf voor Verstappen te zwaar vond. Ik zag dit als klassiek race-incident. Beide rijders hebben zichzelf bestraft. Het gaat hier echter ook niet om de straf, maar om het licht naar links sturen: daar was nog voldoende ruimte. Lando had een aanrijding kunnen voorkomen. Het was eigenlijk van allebei onnodig en oververhit. Wat mij betreft was het geen straf.”

Oorsprong in 2021?

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop niet te spreken over de actie van de Red Bull-coureur, en stelt dat dit voortkomt uit laf handelen in het seizoen 2021: “Het achterliggende probleem is dat als je deze dingen niet eerlijk aanpakt, ze terug zullen komen", aldus de teambaas. "Vandaag zijn ze teruggekomen, omdat ze in het verleden - toen er gevechten waren met Lewis - niet op de juiste manier zijn aangepakt. Toen hadden er zwaardere straffen opgelegd moeten worden. Nu leer je op een bepaalde manier te racen, een manier die we als eerlijk zouden beschouwen.”

Wurz reageert op die uitlatingen: “Ik snap zijn denkwijze en ik wil er direct aan toevoegen dat dit besproken moet worden. De belangrijkste stakeholders moeten om de tafel gaan zitten. Maar ik waarschuw voor overregulering waarbij we proberen elk specifiek geval tot in detail op te schrijven. Dan hebben we simpelweg een overgereguleerd monster aan regels en scenario’s. Dit zijn de emoties die toeschouwers willen zien. Men ziet dat het ook mensen zijn, die soms boos en oververhit raken.”

