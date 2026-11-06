Formule 1 GP van Brazilië

Alan Permane blijft tot eind 2031 teambaas van Racing Bulls

Permane blijft tot 2031 teambaas van Racing Bulls

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 09:26

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Red Bull heeft Alan Permane een nieuw contract gegeven als teambaas van het Formule 1-team Racing Bulls.

Permane behoudt de leiding over de in Faenza gevestigde formatie tot het einde van het seizoen 2031.

Permane was een steunpilaar van het huidige Alpine-team, waar hij van 1989 tot en met 2023 in uiteenlopende functies werkte, waaronder als race-engineer en sportief directeur. Voorafgaand aan het seizoen 2024 stapte hij over naar Racing Bulls, destijds bekend als RB, als racedirecteur, voordat hij werd gepromoveerd tot teambaas toen de zittende teambaas Laurent Mekies Christian Horner bij Red Bull verving.

Oliver Mintzlaff, CEO voor bedrijfsprojecten en investeringen bij Red Bull, zei: “Alan levert geweldig werk, en de vooruitgang die het team heeft geboekt is een directe weerspiegeling van zijn ervaring, toewijding en competitieve mentaliteit. Hij brengt duidelijkheid, kalmte en een diep begrip van wat er nodig is om in de Formule 1 te presteren, terwijl hij een omgeving creëert waarin mensen consequent op hun best kunnen presteren.

“De resultaten die Visa Cash App Racing Bulls de afgelopen seizoenen heeft behaald, onderstrepen de kracht van het team en het werk dat in de hele organisatie wordt verricht. Alan heeft een sleutelrol gespeeld in die vooruitgang, en we zijn heel blij dat hij het team blijft leiden nu we in de komende jaren op dit momentum willen voortbouwen.

“Samen met Peter Bayer als commercieel co-CEO vormt Alan een sterk en ervaren leiderschapsteam. Ze vullen elkaar uitzonderlijk goed aan en brengen verschillende sterke punten en perspectieven naar de organisatie. Ik ben verheugd dat we deze stabiliteit en continuïteit hebben, wat een duidelijke basis biedt voor de toekomstige ontwikkeling en langetermijnambities van het team.”

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls, Peter Bayer, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Permane voegde daaraan toe: “Ik ben enorm trots dat ik deze reis met VCARB mag voortzetten, en ik wil iedereen bij Red Bull bedanken voor het vertrouwen en de steun die ze mij hebben gegeven. Wat dit team bijzonder maakt, is de gezamenlijke teamgeest van iedereen: langs de baan, in Faenza en in Milton Keynes. Het is een voorrecht om elke dag leiding te geven aan zo’n getalenteerde en toegewijde groep.

“Dat we om de vijfde plaats in het kampioenschap strijden, is iets waar we allemaal heel trots op mogen zijn, maar het is het resultaat van jaren hard werken van heel veel mensen, en we zijn nog niet klaar. We hebben de juiste mensen, de juiste cultuur en een duidelijk beeld van waar we naartoe willen, en ik kijk ernaar uit om samen te blijven pushen.”

Het Italiaanse team heeft onder Permane gestaag vooruitgang geboekt, met 46 punten in 2024, 92 vorig jaar en dit seizoen tot dusver al 108 punten. Daarmee is de formatie vrijwel zeker van de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap – de hoogste eindklassering ooit sinds het team in 1985 als Minardi werd opgericht.

Toen Permane eerder in Bakoe werd gevraagd naar de vooruitgang van Racing Bulls, zei hij tegen Sky Sports F1: “Wat we in de loop van het jaar hebben gedaan, is dat we gewoon meer aerodynamische belasting op de auto hebben gezet. We hebben er gewoon meer downforce opgezet en elke keer dat we een upgrade hebben meegenomen, werkte die.”

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