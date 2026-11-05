Formule 1 GP van Mexico

Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027

Liam Lawson presteert dit seizoen constant, maar wordt nog steeds bedreigd door Nikola Tsolov voor een zitje in 2027

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 07:37

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Tot nu toe is Liam Lawson in 2026 een duidelijke uitblinker geweest in de middenmoot van de Formule 1.

Lawson heeft tot dusver 83 punten gescoord, bijna twee keer zoveel als de 42 van de op een na beste Pierre Gasly – en dat komt niet eens door zijn periode bij Red Bull, waarin hij per race nauwelijks meer punten scoorde dan met Racing Bulls (4,67 tegenover 4,31).

Toch is de kans aanzienlijk dat Lawson voor het seizoen 2027 zijn stoeltje bij het team uit Faenza verliest – en daarmee ook zijn plek op de F1-grid.

Formule 2-titelkandidaat Nikola Tsolov kwam naar voren als favoriet voor het tweede stoeltje bij Racing Bulls nadat hij in de eerste 14 races van het seizoen 2026 maar liefst zes zeges boekte, maar zijn kwalificatietempo was niet zo goed als dat van zijn belangrijkste rivalen en in de laatste 11 wedstrijden haalde hij de hoogste trede van het podium niet.

Toch staat de 19-jarige Bulgaar slechts zeven punten achter kampioenschapsleider Rafael Camara – die dit weekend bij de GP van Brazilië zijn F1-debuut met Haas gaat maken – waardoor hij nog altijd echte titelkansen heeft.

Ondertussen leek Lawsons tijd in Faenza, met de solide rookiekampagne van Arvid Lindblad in de F1, gedoemd te eindigen. Maar nadat hij tot nu toe door al zijn teamgenoten – Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Isack Hadjar – was afgetroefd, heeft Lawson de overhand gehad op Lindblad.

In de kwalificatie leidt Lawson hun onderlinge duel met 12-6, met een voordeel van 0,072 seconde als de niet-representatieve sessie in Melbourne buiten beschouwing wordt gelaten – zonder sprintkwalificatie is dat 9-5 en een verschil van 0,027 seconde. Interessanter is dat hij in racetrim gemiddeld 0,141 seconde sneller is dan zijn teamgenoot.

En de afgelopen maand heeft Lawson bewezen niet alleen competitief te zijn, maar ook een veilige waarde. In de kwalificatie is hij op eigen kracht niet meer verslagen sinds hij na zijn periode van drie races bij Red Bull, als vervanger van Isack Hadjar, terugkeerde bij Racing Bulls, en was hij gemiddeld 0,257 seconde sneller.

De Nieuw-Zeelander heeft in de laatste vier Grands Prix 24 punten verzameld – meer dan Hadjar en George Russell. Lindblad, gehinderd door een gridstraf in Maleisië en een botsing met Oscar Piastri in Mexico, scoorde in diezelfde periode slechts één punt.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

De aanstaande beslissing van Red Bull voor 2027 kan afhangen van één simpele vraag: suggereren Lawsons recente optredens dat hij ooit nog een nieuwe kans bij het hoofdteam zou verdienen?

Als dat zo is, moet Tsolov mogelijk zijn tijd afwachten – misschien in Super Formula, waar meerdere andere Red Bull-junioren reden nadat ze uit de GP2/F2 kwamen. Die route leidde voor Pierre Gasly en diezelfde Lawson tot een F1-zitje.

Maar als Red Bull voor Lawson geen realistisch pad terug naar Milton Keynes ziet, hoe moeilijk zijn huidige prestaties ook te negeren zijn, dan is het minder logisch om hem bij Racing Bulls te houden en krijgt Tsolov mogelijk zijn kans om te schitteren.

En bij elke puntenfinish krijgt Lawson dezelfde vraag over zijn toekomst. In de mediasessie na de race in Mexico werd hem opnieuw gevraagd of het jammer was dat zijn stoeltje nog altijd onzeker was ondanks het ‘enorme’ verschil met Lindblad.

“Het is natuurlijk enorm jammer, maar het is iets waar ik op dit moment gewoon mee moet omgaan”, antwoordde hij. “Ik probeer natuurlijk alles te doen wat ik kan, elke keer dat ik in de raceauto stap.”

Laten we zien of dat genoeg zal zijn.

Aanvullende verslaggeving door Kevin Hermann

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- Het Motorsport.com-team

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