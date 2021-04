Alonso, die dit jaar na twee seizoenen afwezigheid terugkeert in F1, heeft een reputatie dat hij niet altijd even goed omkijkt naar zijn teamgenoten. Dat leidde in 2007 bij McLaren tot een vete met Lewis Hamilton, terwijl hij in 2017 en 2018 bij het Britse team ook niet de beste werkrelatie had met Stoffel Vandoorne. Alpine is zich bewust van de reputatie die Alonso op dat gebied heeft opgebouwd en is dan ook waakzaam voor de relatie die de Spanjaard moet opbouwen met teamgenoot Ocon. “Het is niet normaal als een coureur gedestabiliseerd raakt. Het is echter wel normaal dat er een psychologisch spel wordt gespeeld”, vertelde Alpine-adviseur Alain Prost in de Franse krant Le Figaro.

“Er is altijd een coureur die de bovenhand heeft. Als dat om en om gebeurt met de coureurs, dan is het in balans en gaat het goed. Als de balans regelmatig één kant op gaat, zoals Esteban vorig jaar ervoer met Daniel, wordt het gecompliceerder. Het is dus heel belangrijk dat de coureurs goed samenwerken en dat er geen gevaarlijke spellen worden gespeeld”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen zijn verhaal, die aangeeft dat het belang van een goede samenwerking door het coronavirus nog groter is dan gebruikelijk. “Het opgesloten zijn in bubbels met ongelofelijke beperkingen is niet heel leuk. De dynamiek en de sfeer binnen een team is enorm belangrijk voor de prestaties, dus je moet zeer waakzaam zijn dat er geen onrust is, in de eerste plaats onder de coureurs.”

Voldoen aan eisen Alonso

De eerste slag in de strijd binnen Alpine ging naar Alonso, die in Bahrein overtuigend afrekende met Ocon. Daar waar de Fransman zijn kwalificatie na Q1 zag eindigen, wist de Spanjaard het derde deel van de kwalificatie te halen. In de race leek hij vervolgens op weg naar een puntenfinish, tot een boterhamzakje een einde maakte aan zijn race. Ocon kwam intussen, na een botsing met Sebastian Vettel, niet verder dan de dertiende plek. “Een coureur met zo’n persoonlijkheid brengt automatisch iets”, zei Prost over Alonso, die hij ‘veeleisend’ en ‘een perfectionist’ noemt. Dat vindt hij overigens geen probleem en hij ziet dat het aan Alpine is om aan die eisen te voldoen.

“Hij vraagt veel, en het is aan ons om dat te leveren. Maar hij is zich ook bewust dat we dit jaar niet in staat zijn om op regelmatige basis races te winnen. Wel staat vast dat hij hart en ziel geeft, ook als het de strijd om het punt voor de tiende plaats betreft”, vervolgt Prost. Hij beseft ook dat het binnen Alpine niet alleen om Alonso mag draaien. “We mogen echter niet vergeten dat een team progressie boekt door beide coureurs. We verwachten veel van Esteban. Hij kent het team nu en we hebben dingen voor hem veranderd, zoals zijn engineer. Alles is eraan gedaan om hem zo comfortabel als mogelijk te laten voelen.”

