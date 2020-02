Newey: 'Formule 1 moet geen GP1 worden'

De regelwijzigingen die Liberty Media in samenspraak met de teams heeft opgesteld vormt de grootste wijziging in de Formule 1 sinds 2014, toen de hybride 1.6 liter V6-krachtbronnen hun intrede deden. Hoewel ook Red Bull zijn zegje heeft gehad in de besprekingen en akkoord is gegaan met de technische aspecten, is Newey niet onder de indruk: “Ik kijk altijd uit naar regelwijzigingen omdat die de mogelijkheid bieden om tot nieuwe dingen te komen. Wat ik er echter niet leuk aan vind is de trend dat het reglement steeds meer beperkingen kent.”

Een van de leidende principes achter de nieuwe regels is het drukken van de kosten. Dat betekent onder andere het gebruik van meer standaardonderdelen en beperking van de mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van een auto. En dat heeft weinig met Formule 1 te maken, aldus Newey in gesprek met de Engelse krant iNews: “Deze nieuwe regels zijn erg beperkend en bepalend, dat is zo zonde. Daardoor wordt het een beetje GP1 en dat zou de Formule 1 niet moeten zijn.” De 61-jarige ingenieur verwijst daarmee naar de GP2, de voorganger van de Formule 2. In die raceklasse zijn onder andere het chassis en de krachtbron standaard, wat aanzienlijk scheelt in de kosten.

Newey, die in het verleden kampioensauto’s maakte voor Williams en McLaren en sinds 2006 onder contract staat bij Red Bull, is naar eigen zeggen niet de enige die er zo over denkt: “De regels zijn er doorgedrukt, zonder acht te slaan op wat men er van vindt. De tijd zal leren of het goed is voor de sport.”

