Waarom de Formule 1-kalender voor 2024 verre van perfect is

Volgend seizoen staan er 24 races op de kalender, wat de limiet is die is vastgesteld door de FIA en de commerciële partijen. Om de uitstoot van het reizen, ondanks de vele races, te beperken heeft de FIA geprobeerd om races te 'regionaliseren' en circuits die dichtbij elkaar liggen na elkaar te plannen.

F1-baas Stefano Domenicali gaf na de presentatie van de kalender aan blij te zijn met de verduurzaming van de kalender, maar de afname van de verwachte reiskilometers is miniem. Doordat er afspraken zijn met organisaties van diverse races is het niet gelukt om een zo duurzaam mogelijke planning te maken. Waar het Formule 1-circus dit jaar ruim 208.000 kilometer aflegt, als we de afgelaste races van China en Imola meerekenen, neemt dat aantal in 2024 minimaal af tot 194.000. Dat komt neer op een afname van slechts zeven procent.

In eerste instantie maakt de Formule 1 een goede start met de vermindering van de reisafstand. De races van Bahrein en Saudi-Arabië zijn direct na elkaar gepland, waar dit jaar nog een week pauze tussen beide races zat. De teams zullen daardoor naar verwachting niet tussendoor terug naar Europa reizen. Daarna komt er echter een lange reis naar Australië, wat een losstaande race is. Voor de teams wordt dat een reis van 34.000 kilometer, aangezien men verwacht dat het personeel daarna terug naar Europa gaat. Twee weken later gaat er in Japan geracet worden, wat ook weer een losse Grand Prix wordt. Veertien dagen daarna zal met het bezoek aan China weer een losstaande race verreden worden. Ook tussen die races is de verwachting dat de teams terugkeren naar Europa.

Canada blijft tussen Europese races in

Na de eerste races van het seizoen kan de kalender ook nog geoptimaliseerd worden. Het zou qua reisafstand passend zijn om de race van Canada na de editie van Miami te plannen, maar vanwege het onvoorspelbare weer heeft de organisatie van de Grand Prix van Montreal gevraagd om de race in juni op de kalender te zetten. Daardoor is de Canadese GP opnieuw tussen de Europese races gepland en staat Miami ook los op de kalender. De Europese races zijn relatief duurzaam gepland, al zou er hier en daar zou wat efficiënter gereisd kunnen worden. Zo zou het groener zijn om van Oostenrijk naar Hongarije te reizen. De Grand Prix in Engeland is echter tussen beide races gepland.

Een opvallende double-header is de combinatie van de races in Azerbeidzjan en Singapore, maar er lijkt over nagedacht te zijn. Baku ligt relatief ver van de andere circuits af. Aangezien Azerbeidzjan al een eind op de route richting Singapore ligt, is het geen onlogische gedachte deze na elkaar te plannen.

Als klap op de inefficiënte vuurpijl eindigt het seizoen met de triple-header Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. De laatste twee circuits liggen op korte afstand van elkaar, maar Las Vegas ligt ver van het Midden-Oosten weg. Naast een logistieke uitdaging loopt met deze drie races achter elkaar het aantal reiskilometers ook flink op.

Met vijf op zichzelf staande overzeese races is het duidelijk dat er nog heel wat werk te verzetten is door de Formule 1 in hun ambitie om duurzamer te reizen.