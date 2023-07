De Formule 1 heeft de kalender de afgelopen jaren steeds iets verder uitgebreid. Zo zou de sport in 2023 eigenlijk en recordaantal van 24 Grands Prix afwerken, maar de afgelasting van de races in China en Emilia-Romagna heeft het aantal races teruggebracht tot 22. Volgend jaar doet de Formule 1 echter een nieuwe poging om tot 24 races te komen, zo blijkt uit de kalender die de koningsklasse woensdag heeft gepresenteerd. Het gaat om dezelfde 24 races die op de oorspronkelijke kalender voor 2023 stonden, al hebben enkele races een andere datum gekregen. Zo is Japan naar april gehaald, terwijl Azerbeidzjan de omgekeerde weg bewandelt en nu in september wordt verreden. Ook staan er maar liefst drie triple-headers op het programma, waardoor de laatste zes races in 2024 in een tijdsbestek van zeven weekenden worden verreden.

Formule 1-topman Stefano Domenicali is tevreden met de kalender, die in zijn ogen de juiste balans vindt tussen traditionele races en nieuwere locaties. "Ik ben verheugd dat ik de F1-kalender voor 2024 kan aankondigen, met 24 races die onze fans over de hele wereld gaan voorzien van een spannend seizoen. Er is enorm veel interesse in en aanhoudende vraag naar de Formule 1 en ik denk dat deze kalender de juiste balans heeft tussen traditionele races en nieuwe, spannende circuits", zegt de Italiaan, die ook blij is dat er stappen worden gezet richting een duurzamere indeling van de kalender.

"Ik wil alle promotors en partners bedanken voor hun steun en de moeite die ze gedaan hebben om tot deze geweldige kalender te komen. Ons pad richting een duurzamere kalender blijven we de komende jaren volgen door de operatie als onderdeel van onze Net Zero 2030-campagne verder te stroomlijnen. We hebben nog genoeg races om naar uit te kijken in 2023, inclusief de inaugurele Grand Prix van Las Vegas. Onze fans kunnen daarna vooruitkijken naar nog meer spanning in het volgende seizoen."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem sluit zich aan bij Domenicali, doordat met de kalender in zijn ogen ook meer rekening wordt gehouden met de mensen die namens F1, de FIA en de teams naar alle races afreizen. "Met de geplande en door de leden van het World Motor Sport Council goedgekeurde kalender voor het F1-wereldkampioenschap 2024 worden enkele belangrijke stappen gezet richting onze gedeelde doelen. We willen het wereldwijde spektakel van de Formule 1 efficiënter maken qua duurzaamheid voor het milieu, maar ook beter te behappen maken voor de reizende staf die zoveel van hun tijd aan onze sport toewijden", zegt hij.

"Stefano Domenicali en zijn team hebben geweldig werk geleverd door nieuwe en spannende locaties in opkomende markten aan te trekken, maar ook vast te houden aan de lange en bijzondere historie van de sport. Iedere race kan alleen plaatsvinden door de samenwerking tussen FIA, FOM, de promotors en de lokale autosportbonden, die samen duizenden vrijwillige marshals en ondersteunend personeel samen laten komen zodat we kunnen racen. Terwijl we ons richting de toekomst bewegen, moeten we garanderen dat onze prioriteiten meegroeien en mee ontwikkelen met die van de gemeenschap en wat het beste is voor de sport, onze fans en het milieu."