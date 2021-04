Nieuwe rijrichting voor TT-circuit Assen

In Drenthe was men er al vroeg bij en begon de opzet voor de grap al op 31 maart. Gisteren plaatste het TT-circuit een tweetje dat er vanaf 1 april ook in tegengestelde richting gereden kan worden...

Formule 1-test voor topvoetballer Kün Aguero

Eerder dit jaar nam Manchester City-speler Kün Aguero al deel aan een virtuele Formule 1-race. Volgens onze collega's van Motorsport Tickets heeft dat geleid tot een testsessie in een echte Red Bull...

Nederlands Formule 1-team in 2022

Ook origineel: op de reactie van Motorsport.com Nederland kwam gisteren een mail binnen: Ondernemer uit Rijsoord verschijnt in 2022 op de grid met eigen F1-team.

In 2022 zal het Formule 1-seizoen er drastisch anders uit zien dan dat we gewend zijn. De auto's worden aerodynamisch simpeler, waardoor vermoed wordt dat het veld dichter bij elkaar komt te liggen. Daarnaast gaat het budgetplafond, dat sinds dit seizoen is vastgesteld op 145 miljoen dollar, omlaag naar 135 miljoen dollar. “En dat was voor mij het moment om in te stappen in deze snelle en populaire sport met ons eigen 4Consult F1 Team”, aldus Peter Swaneveld; directeur van ICT-bedrijf uit Rijsoord. Veel kan de succesvolle ondernemer helaas nog niet zeggen. “Met welke motor we gaan rijden, wie ons chassis gaat bouwen en welke coureurs gaan plaatsnemen in onze bolide kunnen we helaas nog niet zeggen. Maar houdt het weekend van de GP op Zandvoort op 4 en 5 september in de gaten, want dan willen we meer naar buiten gaan brengen.”

De Tyrrell 16-wieler

Wie kent hem niet: de fameuze zeswieler F1-bolide van Tyrrell. Formule 1-verslaggever Matt Bishop heeft er nog een paar wielen aan vastgeplakt en kwam tot deze heuse zestienwieler! Wel mooi Photoshopwerk natuurlijk!