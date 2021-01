Mercedes ziet grote rol voor F1 bij ontwikkeling biobrandstof

Met het vertrek van Dieter Zetsche eind 2019 als grote initiator van het F1-programma van Mercedes, leek het er even op dat moederbedrijf Daimler de interesse in het project had verloren. Veel is gezegd en geschreven over het opdoeken of verkopen van het team, maar inmiddels is wel duidelijk dat Mercedes ook onder de nieuwe bestuursvoorzitter Ola Kallenius aan boord van de F1 blijft.

De Zweed zegt in gesprek met Racefans.net dat de Formule 1 nu zelfs relevanter dan ooit is omdat de motortechnologie die het F1-team in Brixworth ontwikkelt, het bedrijf helpt om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. “Ik twijfel er niet aan dat we in lijn met ‘Parijs’ toegaan naar een wereld zonder CO2-uitstoot”, aldus Kallenius die in het begin van het hybride tijdperk bij het F1-programma van Mercedes werkte. “Ik zat in de Formule 1 toen we het eerste KERS [Kinetic Energy Recovery System] ontwikkelden. Dat allereerste hybride systeem, de kracht daarvan in vergelijking met het gewicht. Wat we daarmee konden in vergelijking met wat we met de straatauto’s konden, was verbijsterend. En nu zijn we hier, tien jaar later en we hebben het een aantal factoren verder doorgezet."

De competitieve omgeving van de Formule 1 werkt volgens Kallenius als een vliegwiel waarbij het mes aan twee kanten snijdt. “Deze technologie onderwerpen aan de ultieme stresstest [de Formule 1] en daarbij ook nog eens een fantastisch en opwindend spektakel bieden dat een bepaalde emotie rondom het merk oplevert, is het beste van twee werelden.” En dus wil Kallenius door met F1. “Het is fascinatie, emotie en hardcore technologie. We denken dat het stimuleren van elektrificatie en het verder gaan dan wat we vandaag de dag in de Formule 1 doen, ons kan helpen bij de [straat]auto’s.”

Mercedes wil binnen enkele jaren toe naar een vloot van modellen die vrijwel alleen nog maar op elektriciteit rijdt. Maar om ook de miljoenen bestaande en door fossiele brandstof aangedreven auto’s in de komende jaren 'schoon' op de weg te kunnen houden, is alleen de focus op elektrificatie niet voldoende. Ook alternatieven voor benzine en diesel blijven noodzakelijk. Kallenius verwacht dat de Formule 1 ook op dat terrein een bijdrage kan leveren, omdat de sport zelf al heeft aangekondigd dat het wil overstappen op CO2-neutrale synthetische en biobrandstoffen. “De Formule 1 kan een rol spelen bij het experimenteren met koolstofarme brandstoffen. Technologisch gezien is de sport dus zeer relevant. Het is niet iets van het verleden, het is iets van de toekomst.”