En daarmee is dus ook de vraag van Dirkvdberg beantwoord: Norris en Verstappen reden deze stint allebei op de C3-band. Wel is het zo dat Norris zijn snelste rondetijd van de dag op de C4-band heeft gezet terwijl Verstappens snelste tijd op de C3-band is verreden.

En dan om terug te komen op de vraag over de Pirelli-prototypebanden: naar verluidt is dit dus om te kijken of de Turkse fabriek dezelfde soort banden kan maken als de Italiaanse fabriek, voor het geval dat deze fabriek ooit moet bijspringen. Kortom: vooral een soort voorzorgsmaatregel, maar niet per se een teken dat die banden daar weer gemaakt zullen worden.