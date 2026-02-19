Tweede F1-wintertest Bahrein live: Volg de tweede testdag met livetiming
Volg hier de tweede testdag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein met updates van onze verslaggevers ter plekke op het Bahrain International Circuit.
Live standen
Stand
Liveblog
Verstappen is weer teruggekeerd in de garage na een run op de C3-band. Over het algemeen redelijk constant, met een licht verval - waarschijnlijk door bandenslijtage - richting het einde van die stint.
1.39.520 - 1.39.281 - 1.39.100 - 1.39.472 - 1.39.949 - 1.39.579 - 1.39.889 - 1.40.154 - 1.40.163
We hebben deze testdagen al genoeg vragen gekregen over de lampen achterop de auto. We hebben enkele zaken al uitgelegd, maar gelukkig heeft de FIA nu ook beelden om dit duidelijker te maken.
FOM heeft weer wat drones meegenomen voor de tv-beelden en timet dit net perfect met de Alpine van Colapinto in bocht 1: van bovenaf was heel goed te zien hoe hij rechtdoor schoot omdat hij te laat remde.
Opnieuw een langere run van Norris, dit keer op de C2-band. Net als zojuist op de C3-band zien we toch wel wat verval inzetten na een paar ronden.
1.39.678 - 1.39.660 - 1.39.461 - 1.39.517 - 1.39.837 - 1.40.552 - 1.40.040 - 1.40.185 - 1.40.076 - 1.40.607 - 1.42.804 - 1.43.436
De stand van zaken wat betreft het aantal gereden ronden:
Russell - 60 ronden
Norris - 54 ronden
Albon - 52 ronden
Bearman - 48 ronden
Colapinto - 45 ronden
Verstappen - 38 ronden
Alonso - 30 ronden
Bottas - 28 ronden
Bortoleto - 14 ronden
Lawson - 11 ronden
Hamilton - 5 ronden
Daar zien we nu ook de Racing Bulls van Lawson weer, dus ook daar zijn de problemen verholpen en kunnen er weer meters gemaakt worden.
En Bottas op de C2-band naar een rondetijd van 1.40.898 en hoewel dat een persoonlijk snelste tijd is, blijft de Fin op P11 staan.
En Bortoleto tekent meteen voor een persoonlijke verbetering op de C3-band: 1.35.741. Dat levert hem een plaatsje winst op: P7.
We zien de Audi van Bortoleto weer op het asfalt, dat is dus na een lang bezoek aan de pitstraat geweest. Zijn teller staat nu op tien ronden.
Wellicht dat er een korte reset heeft plaatsgevonden, maar Russell is al vrij snel weer naar buiten gereden na de ogenschijnlijke problemen van zojuist.
Russell had net een proefstart gedaan, maar was al bij het uitkomen van bocht 1 vrij langzaam aan het rijden. Hij is vervolgens ook met een snelheid van zo'n 80 kilometer per uur teruggereden naar de pitstraat. Dat leek niet helemaal de bedoeling, tenzij ze daar de pitlimitersnelheid goed wilden controleren.
Een update met betrekking tot Ferrari dan: het zou gaan om een probleem met het chassis, niet met de krachtbron. Het plan is om vóór de lunch weer de baan op te gaan. Men denkt dat het om iets kleins gaat, maar op een lastig bereikbare plek, waardoor het wat tijd kost om het te verhelpen.
Dan zijn er ook nog vraagtekens bij Audi en Racing Bulls, die we ook al een lange tijd niet in actie hebben gezien. Cadillac heeft na de trage start weer wat tijd ingehaald en Bottas is nog onderweg.
Nog altijd zien we de schermen bij de garage van Ferrari. Het is nog altijd de vraag wat daar precies gebeurt, maar het feit dat er slechts vijf ronden zijn gereden en de auto al iets van twee uur niet meer gezien is, verklapt wel dat het een serieuzer probleem is.
Het is nu overigens behoorlijk warm in Bahrein: de baantemperatuur tikt zojuist de 44 graden aan. Het is dus logisch dat we al een tijdje geen verbeteringen meer hebben gezien, want het gripniveau neemt hierdoor af. Deze zal pas toenemen richting het einde van de middagsessie, wanneer de zon ondergaat en het kunstlicht langs de baan aan gaat.
En daarmee is dus ook de vraag van Dirkvdberg beantwoord: Norris en Verstappen reden deze stint allebei op de C3-band. Wel is het zo dat Norris zijn snelste rondetijd van de dag op de C4-band heeft gezet terwijl Verstappens snelste tijd op de C3-band is verreden.
En dan om terug te komen op de vraag over de Pirelli-prototypebanden: naar verluidt is dit dus om te kijken of de Turkse fabriek dezelfde soort banden kan maken als de Italiaanse fabriek, voor het geval dat deze fabriek ooit moet bijspringen. Kortom: vooral een soort voorzorgsmaatregel, maar niet per se een teken dat die banden daar weer gemaakt zullen worden.
Ook Norris' run op die C3-band zit erop. De McLaren-coureur begon snel aan deze stint, maar er was een flink verval in rondetijden te zien - wellicht dat er ergens een verremming is geweest waarna het gripniveau wat te wensen overliet.
1.39.220 - 1.39.282 - 1.39.215 - 1.40.017 - 1.39.712 - 1.40.393 - 1.40.157 - 1.41.145 - 1.41.022
Verstappen is weer terug in de pitstraat na die run op de C3-band. Het zag er zoals gezegd constant uit - de rondetijden op zichzelf waren niet bijster snel, maar het is de vraag hoeveel brandstof er in de auto zat en op welke motorstand er gereden wordt.
1.39.697 - 1.39.564- 1.39.284 - 1.39.187 - 1.39.414 - 1.39.711 - 1.39.690 - 1.39.896
Norris begon wat sneller aan deze run op de C3-band, maar de consistentie is meer te vinden in de rondetijden van Verstappen. Waar hij stabiel in die 1.39 blijft, zien we Norris al twee keer in de 1.40 belanden - waarschijnlijk vanwege een kleine fout hier en daar.
We hebben al opgemerkt dat Hamilton weinig ronden heeft gereden met de Ferrari, maar het valt op dat behoorlijk wat teams deze ochtend nog weinig van zich hebben laten zien. Cadillac en Ferrari staan allebei op slechts vijf ronden terwijl Audi en Racing Bulls er slechts acht gereden hebben. Ter vergelijking: Mercedes staat bovenaan met 45 ronden, Williams volgt met 42 ronden. Norris heeft er 35 gereden, Verstappen 34.
Gezien de rondetijden lijkt Verstappen momenteel bezig aan een langere run met de C3-band. Hij rijdt in de 1.39 - dat zien we nu ook bij Norris die net weer aan een run begonnen is.
Het is even stil op de baan: Bearman heeft zijn langere run op de prototypeband afgerond... maar vervolgt zijn weg weer nadat hij door de pitstraat is gereden. Ook Russell is er weer bij.
Woensdag was er al een hoop te doen om een nieuwe vleugel bij de uitlaat van de Ferrari SF-26, vanochtend maakte het team opnieuw tongen los maar dan met de achtervleugel.
Op de SF-26 die vanochtend de baan op ging met Hamilton achter het stuur, wordt de bovenste flap als het ware "omgeklapt" - een keuze waarvoor tot nu toe geen vergelijkbare interpretatie is gezien.<