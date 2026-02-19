Antonelli zet nieuwe richttijd neer tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

De tweede dag van de tweede testweek in Bahrein heeft een nieuwe benchmark opgeleverd. Op een afkoelende baan scherpte Antonelli bij het ingaan van het laatste uur de toptijd aan tot 1.32.803, waarmee hij 58 duizendsten sneller ging dan Oscar Piastri, die even daarvoor als eerste onder de 1.33 was gedoken. Maar waar de tijdenlijst één verhaal vertelt, gaven de long runs minstens zoveel inzicht — met name bij Red Bull Racing en McLaren.

Ochtend: Norris opent scherp, tweede tijd Verstappen

Het was meteen druk op de baan toen om 08.00 uur Nederlandse tijd de pitstraat openging. Lando Norris zette in het eerste uur de toon met een 1.33.453 op de C4-band, wat op dat moment de snelste ronde van de testdagen in Bahrein was. Max Verstappen reageerde op de hardere C3-band met een 1.33.584 en beperkte het verschil zo tot een tiende. George Russell sloot de ochtendsessie als derde af.

Ferrari kende ondertussen opnieuw een lastige start van de testdag. Lewis Hamilton stond vrijwel de hele ochtend binnen met een probleem aan het chassis en verscheen pas tegen het einde van de sessie weer op het asfalt. Cadillac, Audi en Racing Bulls verloren eveneens baantijd door technische problemen.

Middag: Alonso zorgt voor rode vlag, tempo gaat omhoog

Kort na de lunch zette Verstappen met 1.33.444 een nieuwe snelste tijd neer. Hij was daarmee negen duizendsten sneller dan Norris in de ochtend was gegaan. De regerend wereldkampioen keerde in de middagsessie niet terug op het circuit: teamgenoot Oscar Piastri nam het stuur van hem over.

De actie moest tijdelijk worden stilgelegd omdat Fernando Alonso was stilgevallen in bocht 4, vermoedelijk door een probleem met de Honda-krachtbron. Daarmee kwam er een vroegtijdig einde aan een racesimulatie van Hamilton. Na de hervatting ging het tempo omhoog. Verstappen verbeterde naar 1.33.162, waarna Piastri als eerste onder de 1.33 dook met 1.32.861. Uiteindelijk was het Antonelli die daar nog eens onder ging met 1.32.803.

Verstappen voert volledige racesimulatie uit

Voor Red Bull lag de focus in de middagsessie echter op de lange runs. Verstappen begon zijn racesimulatie op de C3-band en reed in zijn eerste stint consequent in de hoge 1.39, met sporadisch een uitschieter richting de 1.40 naarmate de banden meer slijtage vertoonden. Het verval bleef daarbij relatief beheerst.

Vervolgens stapte Verstappen over op de C2-band, waarop hij direct een stap zette in tempo. Gedurende zeventien getimede ronden bleef hij vrijwel constant in de mid-1.38 rijden. De rondetijden schommelden meestal tussen 1.38.4 en 1.38.9, met pas richting het einde van de stint een lichte stijging naar de lage 1.39. Opvallend was vooral de consistentie: grote uitschieters en plotseling verval bleven uit.

Max Verstappen voltooide in totaal 139 ronden over het Bahrain International Circuit. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Na de tweede stint ging Verstappen verder op opnieuw de C2-band voor het slotdeel van zijn racesimulatie. Daarin liet hij zijn meest overtuigende reeks van de dag zien. In de eerste helft van deze lange run reed hij consequent in de lage 1.37, met rondetijden die opvallend strak rond de 1.37.5 bleven. Het tempo was daarmee hoger dan in de eerdere stints, maar vooral de consistentie sprong in het oog. Pas richting het einde van de run trad er merkbaar verval op. De rondetijden liepen geleidelijk op naar de hoge 1.38 en zelfs de 1.39, wat logisch was gezien de bandenslijtage en het aantal afgelegde ronden.

Met de derde stint van meer dan twintig ronden rondde Verstappen dus een volledige racesimulatie af, inclusief twee lange stints op dezelfde compound. Daarmee lijkt Red Bull niet alleen de verloren kilometers van woensdag te hebben goedgemaakt, maar ook waardevolle data te hebben verzameld over bandendegradatie en consistentie over een Grand Prix-afstand.

McLaren overtuigt ook over een race-afstand

McLaren werkte gelijktijdig een volledige racesimulatie af met Piastri. De Australiër begon op de C3-band en reed in zijn eerste stint voornamelijk in de hoge 1.39, met richting het einde een lichte stijging naar de 1.40. Het tempo lag daarmee vergelijkbaar met dat van Verstappen in diens openingsfase, al zat er iets meer variatie in de rondetijden.

Aan het begin van de tweede stint, op de C2-band, zette Piastri ook direct een stap. Met zijn eerste ronden dook hij al in de 1.37 en lange tijd bleef hij in de lage tot mid-1.38 rijden. Het verval trad geleidelijk op, maar bleef gecontroleerd. Waar Verstappen in zijn tweede stint vooral rond de 1.38,5 reed, zat Piastri in deze fase vaker iets lager in de 1.38.

Oscar Piastri voerde net als Max Verstappen een racesimulatie uit tijdens de middagsessie. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het meest opvallend was echter de derde stint op de harde C1-band. Op die compound opende Piastri in de 1.36 en bleef hij gedurende een groot deel van zijn run in de lage 1.37 rijden. Pas in de slotfase liepen de tijden op richting de hoge 1.38. Het maken van vergelijkingen tijdens testdagen blijft — zoals bekend — riskant door onbekende brandstofniveaus en motorstanden, maar vooralsnog maakt McLaren een sterke indruk over zowel een enkele ronde als over een race-afstand.

FIA test verder met aangepaste startprocedure

Aan het einde van zowel de ochtend- als de middagsessie werd opnieuw geoefend met de aangepaste startprocedure. De FIA besloot eerder deze week tijdens de F1 Commission om vijf seconden extra in te bouwen tussen het moment waarop de laatste auto zijn plek op de grid inneemt en het aangaan van de startlichten.

Die 'pre-start warning' moet coureurs extra tijd geven om hun motor gereed te krijgen voor de start. Met het verdwijnen van de MGU-H moeten zij nu langer een hoog toerental vasthouden om voldoende turbodruk op te bouwen. Vooral McLaren had tijdens de eerste testweek zorgen geuit over mogelijke problemen bij de start van de Grands Prix. De eerste indrukken van de aangepaste procedure zijn echter positief: de oefenstarts verlopen nu een stuk soepeler dan vorige week. De FIA zal na afloop van de test bepalen of de verlengde startprocedure definitief wordt ingevoerd.

Vrijdag is de laatste testdag in Bahrein, waarna het Formule 1-seizoen 2026 over twee weken in gang wordt geschoten met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Verstappen en Hadjar komen vrijdag allebei nog een halve dag in actie namens Red Bull.

Uitslag vijfde F1-testdag Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL 1 Antonelli Mercedes 79 1.32.803 2 Piastri McLaren 86 1.32.861 +0.058 3 Verstappen Red Bull 139 1.33.162 +0.359 4 Hamilton Ferrari 78 1.33.408 +0.605 5 Norris McLaren 72 1.33.453 +0.650 6 Colapinto Alpine 120 1.33.818 +1.015 7 Hülkenberg Audi 73 1.33.987 +1.184 8 Russell Mercedes 77 1.34.111 +1.308 9 Ocon Haas 58 1.34.201 +1.398 10 Lawson Racing Bulls 106 1.34.532 +1.729 11 Albon Williams 117 1.34.555 +1.752 12 Bortoleto Audi 29 1.35.263 +2.460 13 Bearman Haas 69 1.35.279 +2.476 14 Pérez Cadillac 50 1.35.369 +2.566 15 Alonso Aston Martin 68 1.37.472 +4.669 16 Bottas Cadillac 58 1.40.193 +7.390