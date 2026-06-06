F1 Monaco live: Volg de derde vrije training met livetiming

Monaco kleurde rood op vrijdag, want tot tweemaal toe was het Ferrari dat met beide auto's de boventoon voerde. Eerst was Charles Leclerc nog de snelste, maar aan het einde van de dag stond Lewis Hamilton bovenaan. Ferrari was op voorhand de favoriet en de vrijdag lijkt die rol te hebben bevestigd.

Toch kon Max Verstappen in de buurt komen van de rode boliden en zal men bij Red Bull Racing hopen dat er weer een magische ronde van zijn hand komt. Mercedes had meer moeite om de snelheid te vinden, maar blijft gezien de vorm een team om rekening mee te houden.

De derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco begint om 12.30 uur en duurt zestig minuten. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van de baanactie en kun je de verrichtingen van de coureurs bijhouden via onze livetiming.