F1 Monaco live: Volg de derde vrije training met livetiming
Volg hier de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
Monaco kleurde rood op vrijdag, want tot tweemaal toe was het Ferrari dat met beide auto's de boventoon voerde. Eerst was Charles Leclerc nog de snelste, maar aan het einde van de dag stond Lewis Hamilton bovenaan. Ferrari was op voorhand de favoriet en de vrijdag lijkt die rol te hebben bevestigd.
Toch kon Max Verstappen in de buurt komen van de rode boliden en zal men bij Red Bull Racing hopen dat er weer een magische ronde van zijn hand komt. Mercedes had meer moeite om de snelheid te vinden, maar blijft gezien de vorm een team om rekening mee te houden.
De derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco begint om 12.30 uur en duurt zestig minuten. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van de baanactie en kun je de verrichtingen van de coureurs bijhouden via onze livetiming.
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De vrije trainingen zitten erop in Monaco en dus kunnen we ons gaan opmaken voor de mooiste sessie van het weekend: de kwalificatie! Elke millimeter en duizendste van een seconde telt dan, dus verwacht veel spektakel, risico en fouten. De kwalificatie begint om 16.00 uur en dan zijn wij er weer bij met ons liveblog, dus graag tot dan!
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Verslag VT3 F1 Monaco
Antonelli houdt Ferrari achter zich in laatste F1-training Monaco, Verstappen vijfde
Andrea Kimi Antonelli heeft de snelste tijd genoteerd in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur bleef met een 1.12.720 beide Ferrari's ruim drie tienden voor. Max Verstappen reed de vijfde tijd.
Maar bovenaan verandert er verder niets: Antonelli sluit deze sessie als snelste af met 1.12.720. Hij houdt Leclerc en Hamilton op drie tienden afstand. Russell wordt vierde, voor Verstappen, Piastri, Bortoleto, Hadjar, Norris en Hülkenberg.
Een verbetering voor Sainz, die naar de twaalfde tijd gaat.
In de eerste bocht hing wel een gele vlag omdat daar een Williams rechtdoor was geschoten.
Verstappen komt nét op tijd over de finish om nog één ronde te kunnen doen, maar de finishvlag hangt uit.
Verstappen heeft als opdracht van Lambiase gekregen om voluit te pushen in de outlap en nu ook heel hard te werken aan een opbouwronde, dus daar hoopt men waarschijnlijk hierna nog één snelle ronde te kunnen doen.
Antonelli is de enige die nog in de pitstraat staat, Mercedes lijkt geen risico te willen nemen.
Daar is de groene vlag dan weer, de laatste minuten van VT3 tikken weg.
De melding van de wedstrijdleiding betekent dat de teams zich al mogen opstellen in de pitstraat - daar is het meteen dringen geblazen.
VT3 wordt om 13.26 uur hervat, dus dan krijgen de coureurs nog maar vier minuten de tijd voor een snelle getimede ronde. Het wordt spitsuur, dus of er veel verbeteringen aankomen is nog maar de vraag.
Verstappen had de motor opgestart, maar heeft de opdracht gekregen deze weer uit te zetten omdat het wachten dus langer duurt dan gedacht.
Het is ook nog even wachten totdat alle voertuigen van de baan zijn die nodig waren om alles schoon te vegen, vandaar dat het wat langer lijkt te duren dan nodig zou zijn. De gele vlaggen zijn immers weg rond Casino, dus dat vormt geen probleem.
Het is nog wachten op een melding van de wedstrijdleiding hoe laat de sessie hervat wordt. De baan wordt nog schoongeveegd na de crash van Bearman.
Zo hebben de Haas-monteurs een flinke klus om deze auto te repareren voor de kwalificatie, die om 16.00 uur begint.
En het was ook niet ideaal: Russell zat aan de binnenkant, Bearman moest er rechts langs maar leek op een vuil stuk van de baan te komen - in combinatie met zo'n hobbel vraagt dat dus om problemen.
Met name de achtervleugel van de Haas VF-26 is beschadigd geraakt bij die crash, dus het lijkt erop dat hij over een hobbel de achterkant is kwijtgeraakt.
Bearman is van de baan gegaan in Casino en laat daar een flink spoor aan brokstukken achter.
Rode vlag!
Leclerc is vier duizendsten sneller dan Hamilton en neemt P2 dus over.
Hamilton was naar P7 gezakt, maar vindt zijn weg terug naar voren: 1.13.051. Het levert hem de tweede plaats op terwijl Verstappen naar P5 gaat in 1.13.662. Dat is dus nog negen tienden langzamer dan Antonelli - Red Bull zal nog wel met vraagtekens zitten.
Russell pushte ook even op deze nieuwe softs, maar laat de ronde in de laatste sector schieten en blijft dus derde. Vooralsnog weinig echte verbeteringen bovenaan, waardoor Antonelli die grote marge naar Leclerc geniet.
Hadjar maakt wel een sprong van P9 naar P5, maar nog op ruim een seconde van Antonelli en dat zal Red Bull nog niet helemaal tevreden stemmen.